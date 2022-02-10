人民网北京2月10日电 （申佳平）春节期间互送祝福、表达问候，是中国人不可或缺的仪式感。但随着移动互联网的普及，用短信、电话拜年的人正在减少。

据工业和信息化部近日公布的数据显示，虎年春节期间（2022年1月31日-2月6日），移动互联网接入流量达到434.9万TB（1TB=1024GB），与2021年春节7天相比增长21.7%，但期间全国移动电话计费时长、全国移动短信发送量较去年都有不同程度的下降。

移动数据流量持续较快增长

春节适逢冬奥会开幕，节日氛围浓厚，数字生活新方式全面覆盖社交、娱乐及消费各种场景。工业和信息化部介绍，受此拉动，春节假期7天移动互联网接入流量达到434.9万TB（1TB=1024GB），与2021年春节7天相比增长21.7%，连续3年增速超过20%；其中，1月31日和2月1日大年初一两天为高峰时段，当日移动互联网接入流量分别为58.9万和65.4万TB，同比增长18.2%和18.6%。

同时，春节假期7天全国移动电话计费时长共计531.7亿分钟，与上年春节7天相比下滑3%；全国移动短信发送量207.5亿条，与上年春节7天相比下滑2.1%，其中1月31日和2月1日大年初一的移动短信发送量分别为38.7亿和29.5亿条。

23.7万人次完成春节通信保障

工业和信息化部介绍，春节保障期间，基础电信企业累计投入保障人员23.7万人次，保障车辆3万余台次，针对疫情防控保障、节日活动保障重点区域及重点线路等，采取专项保障措施。

其中包括：做好应对人员流动及业务集中增长预案，提前进行网络资源调配和扩容优化；做好营业厅服务和安装维护支撑，保证实体营业渠道需求畅通、装维渠道服务及时响应；加强巡查巡检，期间开展干线光缆巡检40万余公里，海缆巡逻4600余公里；严格实施“7×24小时”专人值班备勤和安全事件“零报告”制度，对重点区域开展网络安全专项监测等。

特别是在冬奥会开幕式期间，基础电信企业根据工业和信息化部统一部署，与相关单位密切合作，圆满完成通信保障和网络安全任务，实现“零故障”“零漏洞”目标。

惠民便民措施提升用户体验

工业和信息化部还指出，春节期间基础电信企业积极采取惠民便民措施，针对返乡人员推出跨区、异地融合业务办理，开展农民工就地过年流量赠送，对乡村留守老人推出优惠产品等。

在提高用户体验方面，着力降低重点场景无线掉线率；保障春节期间互联网电视无卡顿；实现5G+8K+AVS3（第三代音视频编解码技术）商用直播，性能较国际视频编码标准（HEVC）提升40%；推动高动态范围视频技术应用于冬奥赛事移动端直播，画面亮度提升40倍、色彩范围增加72%。

在开展创新服务方面，中国电信公司携手央视网打造“过年不回家，云上看家乡”慢直播活动，开启“云返乡”热潮；中国移动公司冬奥期间提供人工智能实时字幕服务，在“咪咕视频”APP上提供人工智能观赛体验等；中国联通公司优化数字乡村服务云平台，为超过14万行政村提供智慧乡村管理、精准疫情防控等服务。

(责编：申佳平、吕骞)