人民网北京2月10日电 （记者栗翘楚）近日，在大连海关所属旅顺海关的监管下，一艘6.1万吨散货船顺利交付出口，该船型是当今世界航运市场最受欢迎的散货船型之一。

随着航运市场的全面走强，受困于集装箱船运力短缺，海运市场将更多运力需求投向了具备装卸能力的散货船，造成新造散货船订单激增。

“今年1月份我公司拟交付的散货船数量就达8艘，是去年同期4倍之多，这种情况对工期安排和原材料投产提出了更高的要求。”大连中远海运川崎工程有限公司采购部负责人说。

旅顺海关关员监管出口散货船。丁义朋摄

为保障企业顺利如期交船，旅顺海关采取跟踪全程生产环节、保障进出口快速通关的措施，进口通关环节应用“提前申报”叠加“两步申报”，实现生产原料的快速通关；推进汇总征税担保方式改革，在保证金征收、税款缴纳等事关企业运营现金流事项上给予大力支持；落实“不到场查验”监管模式，造船原料“即到、即验、即放”，为企业加快生产进度按期完工提供切实保障。

临近春节，年味愈浓。走进山东荣成黄海造船有限公司，钢板碰撞声此起彼伏、大型龙门吊设备运转不停，在5万吨船台上，两艘1.8万标准集装箱船并排而立，脚手架林立，工人们正在按工期加紧建造。

据了解，为应对海运市场扩大、航线日益多样化的变化，船运公司对支线集装箱运输船需求旺盛，黄海造船抓住市场机遇，赢得24艘来自世界多国的船舶制造订单。

“得知我们有出口需求后，荣成海关企业协调员送政策到船头，安排专人与我们对接，指导我们以加工贸易手册的形式办理船舶进出口业务。”该公司负责人表示。

针对船舶加工贸易料件繁多、加工周期长的实际情况，荣成海关制定针对性的帮扶措施，选派业务骨干常态化跟踪对接，从加工贸易手册设立、料件编码变更等方面手把手指导。荣成海关企业管理科科长曲晓岩介绍，手册办理之后，海关还不断优化措施，科学监控加工手册的执行，着力提升出口船舶监管各环节的通关效率。2021年10月以来，海关帮助企业备案了8本加工贸易手册，可减少资金占用1600多万元。

同一时间，在荣成新霞修船有限公司，也呈现出一派繁忙的工业生产景象。各类物料、设备吊运上船，工人们在高耸的脚手架上忙碌，焊弧点点，钢花四溅，一艘外籍轮船正在接受升级改造。

荣成海关关员在监管入境维修外籍船舶 。段纯明摄

“从2020年到2022年，我们公司在疫情形势下实现了跨越式发展。”该公司负责人介绍，近两年来，公司以技术实力、履约能力赢得了国际市场份额，仅2021年修理、维护的国外大型滚装船就达20余艘。

新冠肺炎疫情发生后，很多国际航行船舶选择荣成的修造船企业升级改造环保设备。准备大展拳脚的管理层却发现公司原有的4个舾装泊位受长度和水深限制，无法停靠大型船舶。而2015年就竣工验收的东港区1号泊位，虽然是10万吨级舾装码头，但并未获得对外开放资格。

“大型船舶的修船订单都是大单，流失一个就是几百上千万。”该公司负责人表示，开放泊位成了制约企业发展的短板。

得知此事的荣成海关主动对接企业需求，派员到企业实地踏勘，对如何规划泊位、如何申请开放以及需要配备那些设施，进行现场指导。

据了解，在海关指导下，该公司完善了视频监控、电子卡口、物理围网等查验配套设施，满足了相关要求和资质。在口岸、海事等多部门快速联动配合下，龙眼东港区1号舾装泊位临时开放了两次，并于去年11月通过对外启用验收。

为给企业保驾护航，荣成海关组织监管、法治业务骨干深入企业生产一线，开展法律法规、坞修船舶检疫规程、船舶修理废钢处置、监管场所安全生产等最新海关政策宣讲，面对面答疑解惑，把政策条文落实在企业生产现场。

“目前，我们已与韩国、日本、新加坡、希腊的多家公司签订了长期合作协议，2022年承修船舶有望突破120艘。”该公司负责说。

(责编：王仁宏、吕骞)