姚 进

原标题：人民币全球地位稳步提升

人民币全球地位再上新台阶。环球银行金融电信协会（SWIFT）近日发布的报告显示，2021年12月人民币国际支付份额由11月的2.14%升至2.70%，当月，人民币在国际支付中的份额占比升至第四。这也是2015年8月中国央行“汇改”以来，人民币国际支付全球排名首次超越日元。

专家学者表示，人民币和人民币资产的强势表现与中国经济高质量发展密不可分。未来，人民币国际化将推动人民币在国际舞台上扮演更重要的角色。

支付“身影”越来越活跃

根据SWIFT报告，2021年12月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑分别以40.51%、36.65%、5.89%的占比位居前三位。日元占比降至2.58%，从此前的第四位下滑一位至全球第五大活跃货币。从比例来看，人民币全球支付占比由去年11月的2.14%升至12月的2.70%；从金额来看，人民币支付金额较11月增加了34.6%，同期全球所有货币支付金额总体增加了6.44%。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，人民币在全球支付中占比进一步提升，与我国外贸高景气度及人民币资产吸引外资持续流入的表现基本一致。

“国内防疫形势向好，经济整体运行在合理区间，人民币国际化稳步推进，人民币汇率整体运行平稳，海外贸易各方将人民币作为结算支付工具的意愿不断增强。”周茂华说。

国际货币基金组织最新发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，2021年第三季度，人民币在全球外汇储备中的占比再度上升，续刷2016年第四季度报告该数据以来的新高。人民币储备规模也节节攀升。数据显示，2021年第三季度，人民币外汇储备总额升至3189.9亿美元，实现连续11个季度增长。

“近年来，人民币在全球外汇储备资产中的占比稳步提升，反映全球央行对人民币资产青睐有加。”周茂华表示，未来，人民币汇率有望继续保持基本稳定，人民币资产的安全性与避险属性将进一步强化，人民币在全球外汇储备中的占比仍有较大提升空间。

高质量发展形成支撑

人民币和人民币资产的强势表现，与中国经济的高质量发展密不可分。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英近期表示，2021年境外投资者增持境内的债券达到1666亿美元，人民币资产已经成为外资增配的重要资产。贸易投资等实体经济活动成为推动跨境资金流入的主要动力。商务部数据显示，我国2021年实际利用外资规模达到1735亿美元，同比增长20%，处于历史高位，这体现了中国良好经济发展前景对境外长期资本的吸引力。

“人民币国际支付份额提升与我国进出口贸易在全球中的份额提升有关。”中国银行研究院高级研究员王有鑫认为，在全球供应链瓶颈下，海外进出口贸易和物流循环不畅，订单纷纷涌入我国，在我国进出口贸易规模增长带动下，人民币结算在国际贸易中的份额提升。此外，在美元波动反弹背景下，人民币汇率保持相对稳定，提升了国际投资者在跨境贸易、投融资中使用人民币的信心。

对于外资增加人民币资产配置，王春英总结了几个特点：一是增长速度快，2017年扩大资本市场开放以来，2018年到2021年，外资累计净增持境内债券和股票超过7000亿美元，年均增速34%；二是提升潜力大，当前，外资在我国股市和债市中的占比保持在3%至5%的水平，与日本、韩国、巴西等发达经济体、新兴经济体相比都比较低，未来提升潜力比较大；三是投资价值高，人民币资产与发达经济体、新兴经济体资产价格、收益的相关度比较低，是国际投资组合分散风险非常好的选择。

“在金融市场开放的带动下，境外主体积极增配人民币资产，人民币债券指数被纳入国际主流指数，带来了不少增量资金，证券投资项下人民币跨境使用大幅增加。”王有鑫表示，目前人民币在全球外汇储备中的份额不断提高，国际央行和主权财富基金对人民币的使用也随之增长。未来，中国产业链和进出口贸易将继续保持稳定增长，经济韧性将不断凸显，人民币汇率弹性增强，金融市场双向开放和互联互通机制将不断完善，人民币在国际支付和外汇储备中的份额将继续稳步提升。

稳步推进人民币国际化

国际投资者对人民币资产的配置需求，将推动人民币在国际舞台上发挥更重要的角色。业内人士认为，尽管当前全球市场依然存在大量不确定因素，人民币债券市场仍将是全球投资者进行多元化投资的有利选择。由于中美十年期国债的利差长期维持在高位，全球投资者对人民币资产的持有比例相对较低，且中国金融市场对外开放不断深入，全球投资者仍将持续加码人民币资产。

“从趋势上看，人民币全球支付占比与中国经济体量、贸易量仍不够匹配，支付占比相对于美元、欧元等仍有很大的发展空间。国内经济长期发展前景向好，人民币稳步推进国际化，国内加快构建双循环发展格局，未来人民币在国际支付、投资、储备中的作用将不断增强。”周茂华表示。

在中银证券全球首席经济学家管涛看来，全球人民币储备份额提升，意味着人民币更高层次的国际化，即作为国际货币的储备货币功能进一步巩固和加强，人民币国际化的市场接受度和认可度将进一步提高。

这些年，人民币国际化动力由最初的贸易结算驱动，转变为“贸易结算+金融交易”双轮驱动。“即使受到疫情冲击，在中国经济贸易较快增长、人民币汇率相对稳定、人民币避险货币功能的支撑下，人民币国际化还是迈上了新台阶。”中国人民大学国际货币研究所副所长、教授涂永红表示，未来如何进一步扩大人民币使用范围，构筑有深度、有广度、有韧性的国际网络，将是稳步推进人民币国际化的关键所在。

“经济强、货币强。人民币国际化是水到渠成的过程，关键要加快构建新发展格局，实现高质量发展、高水平开放，才能不断增强国际市场对人民币的信任感和认可度。”管涛说。

(责编：罗知之、陈键)