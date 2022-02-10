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给投资者一个真实的上市公司

金观平
2022年02月10日09:16 | 来源：经济日报
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原标题：给投资者一个真实的上市公司

中国证监会日前发布《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》，推动提高招股说明书信息披露质量，给投资者一个真实的上市公司，引发广泛关注。

招股说明书可以说是上市公司递给投资者的“简历”，能较为客观地呈现公司经营战略、业务结构、财务状况、竞争格局等，是投资者了解公司、作出投资决策的重要依据，也是注册制下股票发行阶段信息披露的主要载体，其重要性不言而喻。因此，招股说明书写得合格、优质与否，往小了说，关系一家上市公司的形象声誉；往大了说，事关注册制全面推行。

注册制改革旨在最大限度减少行政干预，把选择权交给市场，提升市场包容度，这对信息披露质量提出了更高要求。证券发行人真实、准确、完整开展信息披露，尽可能消弭信息不确定性，减少因信息不对称带来的交易风险，是保障资本市场健康、顺畅运行的关键。一份投资者愿意看、看得懂的招股说明书，更是起着价值发现和投资者保护的重要作用。

在过去几年的注册制改革试点中，招股说明书信息披露质量得到提升，但仍存在可读性不高、投资决策相关性和信息披露针对性有待增强等问题。仅在去年9月份，就有3家科创板申报企业招股说明书被监管部门驳回，要求重写部分重要章节，引发市场普遍关注。

如何提高招股说明书质量，把事关投资者判断决策的信息披露好，是一项长期性、系统性工作，需要有关方面发挥合力。

“零容忍”的监管不可或缺。注册制下，监管部门不再对证券价值作实质性判断，不为信息披露义务人“背书”，但“不背书”不代表不作为，对于企业马虎应对信息披露甚至恶意造假等行为，监管部门要始终保持高压严打态势，加强事中事后监管，大幅度提高违规成本，以严惩督促市场主体对信息披露抱有敬畏之心，而不是随心所欲地想怎么披露就怎么披露、想作假就作假。

注册制改革越包容，市场主体越要自觉。随着注册制全面推进，上市公司奇货可居的时代已经一去不复返，新股上市数量势必增多，竞争也愈发激烈。将自身相关信息说完整、说清楚，让投资者看得清、看得懂，既是上市公司的法定责任，也是上市公司逐浪资本市场的立身之本。企业应提升危机感和竞争意识，高度负责、抱诚守真地“自我介绍”。否则，一家连自身业务都阐述不清，甚至弄虚作假的企业，又如何能获取投资者信任，赢得市场的长久青睐？

作为“看门人”的中介机构，则要跟上注册制改革步伐，紧绷审慎履职这根弦，督促上市公司规范运作、诚实信披，帮助投资者在完整准确的信息下进行投资。只有严把入口关，以真实的信息净化市场环境，才能为全面推行注册制奠定坚实基础。

投资者也要提高风险意识。注册制将选择权交给市场，投资者在拥有更多“用脚投票”选择权的同时，更要风险自担，更加关注信息、分析风险、理性投资。如果信息充分披露了，投资者还罔顾公司招股说明书和基本面情况，盲目跟风投资，甚至炒小炒差，最终受损的将是自己。

今年是注册制全面推进的一年，资本市场的游戏规则正在发生深刻改变。过去那些雾里看花似的信息披露，通过“美颜”招股说明书以诱导投资者的路径将行不通、走不动。明晰规则的边界、坚守诚信的本分，说实话、做实事，给投资者一个真实的上市公司，才是闯荡资本市场的通行证。

(责编：罗知之、陈键)

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