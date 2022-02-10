陈 力

原标题：内蒙古冰雪经济破“冰”前行

冰天雪地也是金山银山。随着内蒙古自治区全区冰雪服务、冰雪运动、冰雪健身、冰雪基建、冰雪旅游等业态由小变大、由点向链，内蒙古冰雪经济渐次破冰。

冰雪培训红红火火

“我是广西北海人，想体验冰雪乐趣，可是对冰雪运动一点都不了解。”来内蒙古过年的朱军留意到，内蒙古广播电视台官方新闻客户端的“冬奥冰雪欢乐年”专题，专门发布了全自治区20家滑雪场的资讯。“绝大多数滑雪场都提供教练服务。有的滑雪场一小时的教练服务费用200元，虽然有点贵，但相对于带给我们的全新体验，还是觉得值。”

北京冬奥带动掀起冰雪运动热潮。红火的冬季项目培训，成为内蒙古冰雪产业的生动缩影。

拥有“中国冷极”的呼伦贝尔市，不仅具备优质的冰雪资源、独特的冰雪气候、多彩的冰雪活动、丰富的冰雪产品，还举办过多项冰雪赛事。作为全国第十四届冬季运动会的承办地，呼伦贝尔扎兰屯金龙山滑雪场先后承办过17次全国青锦赛、冠军赛等滑雪甲级赛事和中国汽车短道拉力锦标赛、中国雪地摩托越野场地赛等特殊赛事。“冬天到呼伦贝尔来培训”已经成为品牌。

呼伦贝尔市体育总会办公室职工王桂芳曾经参加过第十四届冬季奥运会，在10年速滑生涯中先后4次打破全国纪录，获得10次全国冠军。“让更多的人参与冰雪运动，是老百姓幸福生活的重要组成部分，也是我退休后的主要追求。”王桂芳说，现在她除了培训学校的孩子，还指导全国各地的冰雪爱好者，比退休前还要忙碌。

依托极寒气候，内蒙古积极发展耐冷测试产业。在呼伦贝尔成立了内蒙古寒地冰雪气候研究中心，建设了国信优易大数据创新创业基地，发展极寒环境汽车等工业品耐冷性测试及大数据产业，发力高寒气候数据采集和研究。近年来，相继推进亚洲太平洋地区冬季汽车测试高新技术产业开发区、陈巴尔虎旗曜石国际汽车高新技术冬季汽车试验试驾基地项目建设，依托临空产业园发展寒冷地区飞行训练和耐冷测试。连续多次成功举办中国量产车性能大赛以及宝马、保时捷、奔驰等品牌汽车试乘试驾活动，冰雪产业影响力不断增强。

极寒体验新奇丰富

每当进入10月，内蒙古大地便开启了绵长的冬季。林海雪原、冰雪沙漠、百里雾凇、冰冻河湖，汇成一片“惟余莽莽”的山水长卷。冰雪体验，成为内蒙古冬季旅游新热点。

正值隆冬时节，鄂尔多斯市持续丰富冰雪文旅产品供给，进一步满足冬季广大群众的文化娱乐需求。在筑牢疫情防控安全线的基础上，推出了九城宫国际滑雪场、康巴什区乐水湾、伊金霍洛旗伊景园、鄂托克前旗大沙头旅游区、准格尔冰雪文化乐园、黄河大峡谷冰雪景观等10余处冰雪文化旅游体验景区，包含了滑雪竞技、冰雪观光、亲子互动、蔬果采摘、娱乐休闲等30多类冰雪文旅项目，并在此基础上开展直播宣传、消费推介，推动形成鄂尔多斯冰雪旅游市场发展新格局。入冬以来，全市5处主要滑雪场共接待游客7万人次，实现接待收入368万元。

在赤峰市喀喇沁旗石灰窑村，村民艾国鹏为8岁的女儿艾泊萱自制了70平方米的滑冰场来练习花样滑冰。每天下午3点到5点，小泊萱准时开始在冰上起舞。不管多冷、不管摔倒几次，她从不间断。今年春节，村里的其他孩子也多了一个娱乐项目——滑冰。在冰雪体验热潮中，小泊萱摔倒爬起的视频迅速蹿红网络。

草原儿女没有辜负丰厚的冰雪馈赠。按照《内蒙古冰雪运动发展规划（2016—2025年）》，自治区全域布局建设内蒙古冰雪旅游生态圈、产业链，持续开展冰雪季系列活动。呼伦贝尔冬季英雄会、冰雪那达慕、冰雪天路等多个冰雪运动“爆款”，极大地提升了内蒙古冰雪品牌在全国的知名度、美誉度和影响力。目前，内蒙古冰雪旅游活动高潮迭起，曾经小众的冰雪运动迅速融入大众的日常生活。据自治区文化和旅游厅统计，2022年春节假期，内蒙古共接待国内游客431万人次，按可比口径同比增长36%；实现国内旅游收入23亿元，按可比口径同比增长58%。

冰雪场馆拉动消费

位于赤峰市的美林谷滑雪场是经过国际雪联认证的高标准滑雪场。它的出现迅速改变了当地的基础设施建设：滑雪场与酒店之间，设计了滑进滑出的雪道。滑冰场在承办冰上项目的同时，可随时转换为常规项目基地。体育小镇除了冬天“上冰雪”，其余季节可以开展林海穿越、野外露营、花海摄影。

冰雪运动初兴，带动了内蒙古新一轮基础设施建设。呼伦贝尔市建有多个能承办国家级冰雪赛事的场地、场馆，牙克石凤凰山滑雪场被国家体育总局冬管中心确定为越野滑雪、冬季两项国家队训练基地，扎兰屯金龙山滑雪场成为单板滑雪U型场地、自由式滑雪雪上技巧、自由式滑雪空中技巧国家队训练基地。内蒙古冰上运动中心速度滑冰馆、短道速滑馆、冰壶冰球馆也已建成投用。目前，内蒙古自治区已建成冰雪运动场地72个。

冰雪基建在稳投资的同时，还在培育新的消费热点。依托冰雪场馆，乌兰察布市大力推动冰雪融合发展，形成集宁区和凉城县两大冰雪消费基地，推出“皮草购物+滑雪+温泉”和“滑雪+民俗+美食”两条精品线路。其中，岱海国际滑雪场自2018年运营以来，加快推动“白雪换白银”，先后举办了民奥会、全国冬季两项冠军赛等多项赛事，还举办了“万名学生上冰雪”等活动，从中选取、培养滑雪运动员66人，解决农村剩余劳动力就业1284人。

(责编：罗知之、陈键)