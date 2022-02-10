黄 鑫

原标题：5G消息规模商用还有几道坎

当前，5G消息规模商用面临两大主要难题，一是支持5G消息的终端不够多；二是商业模式不够清晰。进一步推动5G消息规模商用，要加快5G消息终端规模化覆盖，加强5G消息行业标准建设，进一步探索5G消息运营模式。

中国电信日前宣布5G消息正式商用。此前，中国移动与中国联通已于2021年11月启动了5G消息试商用。“三大电信运营商的进展都差不多，目前5G消息基本具备了商用条件。”独立电信分析师付亮说。

据悉，2020年4月8日，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商联合发布《5G消息白皮书》，并宣布共同启动5G消息业务。

与传统短消息相比，5G消息有何不同？简单来说，5G消息是多媒体的、能互动服务的，不仅有文字、图片，还能发视频、位置，甚至完成支付。比如，在与12306的5G短信对话中，用户可以通过发送语音或文字、点选关键字形式，快捷实现车票预订、支付、改签等操作。

业内专家认为，5G消息将极大改善行业企业与用户之间的沟通效率和体验，在企业级市场的应用前景更加广阔，将收获千亿元级行业信息市场。

此前，短信是按条数收费，5G消息则按照服务收费。据了解，5G消息业务分为两大类，一类是个人用户与个人用户之间交互消息，另一类是行业客户与个人用户之间交互消息。据中国电信市场部副总经理张小军介绍，目前中国电信采取了个人用户免费、对企业收费的后向收费模式，即个人用户接收信息免费，发送信息和现行的短信收费相同；企业用户根据消息类型收费，用户接收和回复企业消息免费。中国电信在一段时间内会提供免费体验包。

“至少两家运营商明确了针对个人用户接收5G消息免费，发送按短信收费。短信高昂的定价，会限制用户的兴趣。”付亮认为，当前，5G消息规模商用面临两大主要难题，一是支持5G消息的终端还不够多，运营商很可能需要同时推出APP版的替代工具；二是商业模式还不够清晰。针对个人用户，如何在收入和活跃度方面均取得突破？针对企业用户，如何既让他们看到好处又不让他们把5G消息当成发送营销信息的工具，都是运营商必须解决的问题。

如何进一步推动5G消息规模商用？“要加快5G消息终端规模化覆盖，加强5G消息行业标准建设，进一步探索5G消息运营模式，加快打造标杆示范，推动区域试点，开展监管政策和技术手段研究。”中国通信企业协会会长苗建华说。

苗建华认为，基础运营企业要加强构建5G消息服务能力，与合作伙伴形成合作共赢的市场化合作模式，共同形成行业合力。同时，以“工信部绽放杯5G消息商用标杆赛”为契机，推动“5G消息小镇”落地，促进行业场景与5G消息深度融合，形成公众、政企双线发力。支撑行业主管部门健全完善5G消息业务监管与内容管控相关政策，各企业加强行业自律，确保5G消息发展伊始就能做到有序、规范、健康。

“要将5G消息视为数字化转型升级的一个机遇，率先在政务、公众服务、媒体宣传等公益领域发力，突破惯性思维，创新应用场景。同时，坚持服务实体经济的基调，加大垂直行业场景挖掘力度，不断丰富5G消息应用领域，持续提升用户应用体验。”工信部通信发展司一级巡视员陈家春说。

陈家春表示，要以试点示范为突破口，在“试验田”验证技术路线、探索商业模式、获得用户反馈、积累试点经验，进一步推动工作协同，确保试点取得实效。同时，加强技术手段建设，以技管网，筑牢信息安全屏障。探索建立信用管理模式，让健康阳光的消息更方便送达。

(责编：罗知之、陈键)