冯其予

原标题：畅通经济循环迈出新步伐

上图 山东省聊城市茌平区金号家纺智能物流中心。 史奎华摄（中经视觉）

右图 山东烟台港积极拓展多样化的物流模式。 唐 克摄（中经视觉）

2022年1月底，国家发展改革委会同交通运输部、商务部等部门研究制定的《“十四五”现代流通体系建设规划》正式对外公布。

国家发展改革委经济贸易司有关负责人表示，推动现代流通体系建设，对培育完整内需体系，促进形成强大国内市场，推动国民经济循环畅通具有重要意义，“作为现代流通领域的第一份五年规划，《规划》对现代流通体系建设进行了战略性布局、系统性谋划，提出一系列可操作、可落地的重点任务，对畅通经济循环具有开创性意义”。

明确建设重点

流通一头连着生产，一头连着消费，在国民经济循环中起着重要的基础性作用。从我国实际情况看，现代流通体系确实存在一些亟待解决的短板弱项；而从发展前景看，建设现代流通体系又是构建新发展格局的战略需要。

中国社科院财经战略研究院市场流通与消费研究室主任依绍华认为，高效的现代流通体系能够在更大范围把生产和消费联系起来，扩大交易范围，推动分工深化，通过价值链、产业链参与全球经济治理，实现国内国外两个市场两种资源的有效配置，进而协同推进强大国内市场与贸易强国建设。

目前，我国流通体系现代化程度仍然不高，仍有许多薄弱环节。一方面，商品和要素自由流动仍面临隐性壁垒，规则和标准体系建设相对滞后，国内统一大市场尚不健全。另一方面，传统商贸亟待转型，农产品流通有待升级，外贸发展新动能还需加快培育。同时，交通物流基础设施还不完善、网络互联互通不够、分布不均衡，应急物流、冷链物流等还有薄弱环节，流通领域融资难融资贵问题尚待解决，信用信息应用水平仍有待提升。

据悉，“十四五”时期流通体系建设的重点，将从流通环境营造、流通空间优化、市场主体培育、现代化水平提升四个方向发力，即发展有序高效的现代流通市场，营造良好流通环境；构建内畅外联的现代流通网络，优化空间布局；培育优质创新现代流通企业，打造具有国际竞争力的市场主体；加快创新绿色发展，提升流通现代化水平。

提升流通效率

我国经济纵深广阔，在新发展格局下，生产、消费的规模、结构与时空分布将发生较大变化。这些变化为更广区域、更多主体加入经济循环和现代流通创造了历史机遇。同时，也应看到，在一定时期内，随着流通空间范围的扩大，商品和资源要素将可能更为分散，规模效益将会减弱。

国家发展改革委经济贸易司副司长张国华表示，为促进国民经济循环，提升流通效率、降低流通成本，需要发挥现代流通体系对商品和资源要素的规模化组织优势，同时推进区域间流通设施网络和组织运行方式协同发展。

“十四五”时期，一方面，将布局建设一批流通要素集中、流通设施完善、新技术新业态新模式应用场景丰富的现代流通战略支点城市。另一方面，将打造若干设施高效联通、产销深度衔接、分工密切协作的骨干流通走廊。加快打造“支点城市+骨干走廊”组成的现代流通网络尤为重要。

深化现代流通市场化改革，是建设现代流通体系的重点任务之一。在推进商品和要素高效流通、配置上，《规划》要求，一是加快现代流通重点领域市场化进程，二是提高重要资源配置能力，三是健全一体衔接的规则和标准。制修订适合我国国情的流通规则和标准，发挥中介组织、产业技术联盟、骨干核心企业积极作用，加大流通领域规则标准应用力度。

同时，完善流通市场准入和公平竞争制度，是“十四五”现代流通体系建设的重要内容。优化“一网通办”“一窗办成”业务流程，深化“证照分离”改革，大幅削减流通领域行政许可前置中介服务事项，研究制定流通领域通用性资格资质清单，提升商事服务水平。同时，加强反垄断和反不正当竞争执法。落实公平竞争审查实施细则，维护市场公平竞争秩序。

降低社会成本

商贸流通体系作为现代流通体系的重要组成部分，在繁荣市场、扩大消费、服务民生和服务就业中发挥着重要作用。数据显示，2021年批发和零售业增加值比上年同期增长11.3%，带动了服务业恢复性增长。

商务部流通发展司副司长尹虹表示，“十四五”时期，商贸流通体系建设将既注重硬件，更注重软件；既注重发展规模，更注重发展质量。

从商贸流通的网络布局看，注重与产业布局和交通规划等相衔接，合理布局商品集散中心和交易市场，重点补齐农产品流通短板。同时实施商贸物流高质量发展行动，完善城乡配送体系，推进商贸物流标准化、区域物流一体化发展，推动流通降本增效。

从提升流通基础设施看，在农村，要完善县域商业网络体系，推动企业供应链、物流配送、商品和服务下沉，健全县乡村三级物流配送体系。在城市，要重点推动大型连锁企业下沉社区，以大带小，打造一刻钟便民生活圈。

此外，要鼓励引导商贸流通企业抢抓现代信息技术发展新机遇，加快数字化、智能化改造和跨界融合，积极发展新业态新模式新场景，大力发展绿色流通，引领消费和产业升级。

商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所副所长关利欣表示，商贸流通的发展和创新为消费者更好实现消费提供了多样化和便利化的选择空间，也提高了商品交换的效率、降低了全社会的交易成本。

(责编：罗知之、陈键)