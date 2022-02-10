原标题：我国首次深水犁式挖沟机海试成功

科技日报北京2月9日电 （记者操秀英）记者9日从中国海油获悉，由海洋石油工程股份有限公司（以下简称海油工程）自主实施的我国首次深水犁式挖沟机海试作业在南海崖城海域取得圆满成功，填补了我国深水海底管线犁式挖沟的技术空白。

据介绍，本次海试的犁式挖沟机是目前国内唯一一台深水海底管道犁式挖沟机，也是目前国际上性能最强的犁式挖沟机之一。设备投影面积超过3个标准羽毛球场，自重达180吨，最大作业水深500米，挖沟最大深度可达2.5米。

“相比传统的喷射式挖沟方式，犁式挖沟机设备土壤剪切力可增强5倍，挖沟效率可提升3倍，是名副其实的海洋油气开发‘利器’，代表着国际上挖沟装备技术发展的先进方向。”海油工程深圳海洋工程技术服务有限公司总工程师林守强介绍说。

海底管道输送是海洋油气输送最主要、最快捷且经济可靠的方式。此次海试以3000米级多功能深水工程船“海洋石油291”为作业母船，模拟真实海管挖沟场景，进行了无管挖沟、有管单次挖沟、有管二次挖沟、转向挖沟等系列测试作业。

面对测试海域水下能见度低、冬季海况恶劣、海管处于掩埋状态等诸多不利因素，项目团队从作业船适应性改造、挖沟犁及附属设备安装调试、动力定位系统模式升级、大拖力犁式挖沟方法等方面开展了大量技术攻关。

“本次海试在国内没有先例，项目人员攻克了挖沟犁深水下放与精准就位、造坡入泥和出泥、水下精准拖曳及动态重量调整等8项关键技术，成功掌握了深水海底管道犁式挖沟成套施工技术，形成了海底管道深水开发作业船队配套能力。”深水犁式挖沟机海试项目负责人夏宝莹表示。

据悉，近年来，海油工程积极推进装备技术能力建设，建成由“海洋石油201”“海洋石油287”“海洋石油289”等多艘3000米级深水工程船领衔、19艘船舶组成的专业化海上施工船队，形成包括3万吨级超大型海洋平台浮托、1500米超深水施工成套技术等一系列核心技术，海上安装与铺管能力达到亚洲领先水平，为保障国家能源安全打下坚实基础。

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