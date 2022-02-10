原标题：4月完成关键技术验证 中国空间站今年将全面建成

科技日报北京2月9日电 （记者唐芳 付毅飞）“建造空间站是全年宇航任务重中之重。”2月9日，在中国航天科技集团《中国航天科技活动蓝皮书（2021年）》（以下简称《蓝皮书》）发布会上，航天科技集团宇航部副部长马涛表示，2022年，载人航天空间站工程将实施6次重大发射任务，完成在轨组装建造，全面建成中国空间站。

2022年是中国空间站建造的关键之年。马涛指出，建造空间站是我国建设科技强国、航天强国的重要引领性工程。“全面建成空间站将推动中国航天发展进入新高度。”他说。

会上，航天科技集团五院空间站系统副总设计师柏林厚谈到了空间站的建造进展：预计于2022年4月，神舟十三号乘组3名航天员在太空驻留6个月返回之后，我国将对空间站整个关键技术验证情况进行全面评估，结果满足要求后，将转入建造阶段。

我国空间站任务规划包括三个阶段：关键技术验证阶段、建造阶段和运营阶段。《蓝皮书》指出，目前，中国空间站关键技术验证阶段基本完成，为后续在轨组装与建造奠定基础。

“建造阶段将依次发射天舟四号货运飞船、神舟十四号载人飞船、问天实验舱Ⅰ、梦天实验舱Ⅱ以及天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船共6艘航天器。”柏林厚说，在空间站有人状态下，完成实验舱Ⅰ和实验舱Ⅱ与核心舱的交会对接、转位，最终完成T字构型空间站的建造。

“首次6个航天器组合体飞行、首次航天员驻留达6个月，首次2个乘组6名航天员同时在轨。”谈及2022年我国空间站任务特点，柏林厚介绍，任务环环相扣、高度耦合；航天器在轨对接与分离次数也将达到新高。

值得一提的是，空间站还将呈现舱段转位、大小臂组合工作、货物出舱等崭新任务状态。

根据《蓝皮书》，2021年，全球共实施146次航天发射任务，为1957年以来最高发射次数；共发射航天器1846个，再创历史新高。其中，我国完成55次航天发射，发射次数居世界首位；发射航天器117个，居世界第二；发射载荷总质量191.19吨，发射载荷数量和质量持续刷新纪录。

马涛表示，2022年也是我国加速建设航天强国的关键之年。中国航天科技集团全年宇航计划发射50多次，发射140多颗航天器，呈现出发射次数持续保持高位、重大工程任务艰巨影响巨大等特点。

记者了解到，今年长征六号甲运载火箭以及多型商业运载火箭将开展首飞，此外，还将重点开展探月工程四期、小行星探测器等研制工作。

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