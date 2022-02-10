杨 雪

原标题：“一墩难求”折射版权保护成效

发行两年少有人问津的“冰墩墩”，在北京冬奥会开幕后，成了这个春节“最靓的仔”。网上掀起热潮，门店排起长队，“一墩难求”的情况下，网民“急了”，开始喊话：“现在压力给到义乌”“义乌，我最多给你3天时间”。

“冰墩墩”相关话题下的留言，基本上首条点赞最高的都和义乌相关。不过，这个屡屡创下小商品生产奇迹的地方，这次也只能无奈地摊手。“冰墩墩”不是谁想生产就生产的，在版权面前，“无所不能”的义乌不能做“冰墩墩”，监管有序的市场也容不下盗版。

“冰墩墩”是国家知识产权局公告的奥林匹克标志，以其形象设计的相关周边产品，不仅是北京冬奥会知识产权的物质载体，还是国际奥组委的“奥林匹克相关资产”。作为冬奥特许商品，“冰墩墩”的生产和销售必须经过北京冬奥组委认可批准，线上线下购买也都有特许销售渠道。所以，生产、销售“冰墩墩”盗版周边产品，属于“未经许可复制使用奥运标志和涉奥作品”，触犯《奥林匹克标志保护条例》《特殊标志管理条例》《中华人民共和国商标法》等相关法律法规，如果将盗版周边产品线上销售，还将触犯《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国电子商务法》。

所以，即便抢购一空，“一墩难求”，灸热的市场需求并未招来猖獗的盗版。这不失为一个好现象，它反映了重拳出击保护版权的成效。

而且，买不到“冰墩墩”、等待购买“冰墩墩”这件事，也给北京冬奥会额外增添了欢乐气氛。大家编段子、编曲子、手绘“冰墩墩”甚至用捏面人、做面点的办法手作“冰墩墩”自娱自乐，用各种搞笑、好玩的方式参与求购“冰墩墩”话题。在网络文化的加持下，吉祥物带动冬奥气氛拉满。

但同时也要注意，在玩乐过程中，千万别不小心就侵权了哦！比如，把“冰墩墩”做成表情包在网上传播，即使不涉及收费，如果该行为未经组委会许可，也属于侵权行为。

求购“冰墩墩”是这次北京冬奥会一个欢快的小插曲，也是一次很好的版权科普。随着相关部门协调推进生产，源源不断的“冰墩墩”正朝我们走来。一个规范有序的市场值得人们付出耐心等待。

(责编：罗知之、陈键)