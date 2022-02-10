原标题：青岛西海岸新区投资889.7亿元打造9条产业链

2月8日，潍柴（青岛）海洋装备制造中心、上海寰宇乾堃航天装备项目等125个重点项目在青岛西海岸新区集中开工，总投资889.7亿元。

据青岛西海岸新区相关负责人介绍，此次集中开工的项目涉及智能制造、总部经济、海洋生物、基础设施建设等重点领域，涵盖青岛西海岸新区9条重点科技产业链，标志着青岛西海岸新区高质量发展项目建设实现了“开门稳”“开门红”。

记者了解到，由潍柴集团投资建设的潍柴（青岛）海洋装备制造中心项目，建设完成后将具备行业一流的专业海洋装备研发、建造及相关应用技术的开发能力，形成设计研发、建造维修、展示体验、新兴消费产业和融合示范“五位一体”的综合产业基地。该项目从签约落户到开工，仅用了不到40天。项目一期主要包括生产厂房及辅楼、舾装及交付中心、设计研发中心及配套设施等，计划年内完成建设、实现试生产；二期主要包括生产综合楼、主题商务中心、体验中心等，计划2025年完成建设，投入运营。多功能化工新材料项目主要生产对叔丁基苯甲酸高端系列产品， MS-1选矿剂等产品解决了矿石中氧化金属矿物难以选别的世界性难题，是目前世界上选矿率最高的选矿剂产品，技术属世界首创。

上海寰宇乾堃航天装备项目主要建设航天推进剂贮箱研发中心和生产基地，投产后年可研发生产火箭低温推进剂贮箱40只。“项目从落地到开工进展都非常顺利，得益于青岛西海岸新区一流的营商环境和高效的政务服务。我们将全力加快项目建设,力争早日竣工达产，为青岛西海岸新区航空航天装备产业发展贡献力量。”上海寰宇乾堃航天科技有限公司董事长徐修成表示。

开局就是决战、起步就是冲刺。青岛西海岸新区发改局相关负责人告诉科技日报记者，在青岛市日前公布的2022年重点项目名单中，青岛西海岸新区的项目数量、投资额均居青岛各区市第一。新区坚持要素跟着项目走、服务围着项目转，以全国一流的营商环境为高质量发展保驾护航。重点围绕高端化工及新材料、海洋生物医药等九大科技产业链，进一步“延链、补链、强链”，聚焦培育引进高新技术企业、新经济业态。今年将新开工建设总投资2600亿元的750个项目，新引进世界500强投资项目20个以上，在建项目达到1364个、总投资7835亿元，实际利用外资突破15亿美元。

(责编：罗知之、陈键)