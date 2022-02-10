人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

青岛西海岸新区投资889.7亿元打造9条产业链

2022年02月10日09:31 | 来源：科技日报
小字号

原标题：青岛西海岸新区投资889.7亿元打造9条产业链

2月8日，潍柴（青岛）海洋装备制造中心、上海寰宇乾堃航天装备项目等125个重点项目在青岛西海岸新区集中开工，总投资889.7亿元。

据青岛西海岸新区相关负责人介绍，此次集中开工的项目涉及智能制造、总部经济、海洋生物、基础设施建设等重点领域，涵盖青岛西海岸新区9条重点科技产业链，标志着青岛西海岸新区高质量发展项目建设实现了“开门稳”“开门红”。

记者了解到，由潍柴集团投资建设的潍柴（青岛）海洋装备制造中心项目，建设完成后将具备行业一流的专业海洋装备研发、建造及相关应用技术的开发能力，形成设计研发、建造维修、展示体验、新兴消费产业和融合示范“五位一体”的综合产业基地。该项目从签约落户到开工，仅用了不到40天。项目一期主要包括生产厂房及辅楼、舾装及交付中心、设计研发中心及配套设施等，计划年内完成建设、实现试生产；二期主要包括生产综合楼、主题商务中心、体验中心等，计划2025年完成建设，投入运营。多功能化工新材料项目主要生产对叔丁基苯甲酸高端系列产品， MS-1选矿剂等产品解决了矿石中氧化金属矿物难以选别的世界性难题，是目前世界上选矿率最高的选矿剂产品，技术属世界首创。

上海寰宇乾堃航天装备项目主要建设航天推进剂贮箱研发中心和生产基地，投产后年可研发生产火箭低温推进剂贮箱40只。“项目从落地到开工进展都非常顺利，得益于青岛西海岸新区一流的营商环境和高效的政务服务。我们将全力加快项目建设,力争早日竣工达产，为青岛西海岸新区航空航天装备产业发展贡献力量。”上海寰宇乾堃航天科技有限公司董事长徐修成表示。

开局就是决战、起步就是冲刺。青岛西海岸新区发改局相关负责人告诉科技日报记者，在青岛市日前公布的2022年重点项目名单中，青岛西海岸新区的项目数量、投资额均居青岛各区市第一。新区坚持要素跟着项目走、服务围着项目转，以全国一流的营商环境为高质量发展保驾护航。重点围绕高端化工及新材料、海洋生物医药等九大科技产业链，进一步“延链、补链、强链”，聚焦培育引进高新技术企业、新经济业态。今年将新开工建设总投资2600亿元的750个项目，新引进世界500强投资项目20个以上，在建项目达到1364个、总投资7835亿元，实际利用外资突破15亿美元。

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
迎战开门红 春节期间各地重点交通项目不停工
　　人民网北京2月10日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月9日（春运第24天），全国预计发送旅客下2868万人次。其中铁路预计发送旅客795万人次，公路1900万人次，水路52万人次，民航121万人次。…
人民银行回应个人存取现金超5万元将要登记 ：不影响存取现金便利程度
　　人民网北京2月9日电 （记者罗知之）近日，人民银行等三部门联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。《办法》规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部