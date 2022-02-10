田中全 邓 楠

原标题：App适老化改造为何走形却不走心

随着互联网快速发展，老年人口进一步增多，不少企业将目光投向老年群体，对手机App进行适老化改造，购物、聊天、打车、新闻等涵盖衣食住行的各类手机软件纷纷开启“老年模式”。

面对手里的智能手机，老年人能否得心应手，玩转各类手机App？记者对此展开了调查。

部分App因改造不理想而被老年人诟病

近年来，一些企业对手机App进行了适老化改造，字体、页面布局等进一步适应老年群体的使用习惯，但记者调查发现，部分手机App适老化改造并不十分理想，且普及率尚低，被不少老年人诟病。

——广告植入套路繁多。工业和信息化部发布的有关适老化通用设计规范指出，适老版界面、单独的适老版App中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗，但记者发现，部分手机App进行适老化改造后，广告植入依然严重。一些改造后的适老版App虽然简化了界面，但简化不了“牛皮癣广告”，仍能见到广告推送和诱导类按键。

——界面设置徒有其表。适老化改造关键要素之一是调整字体，解决老年群体因视力减退影响阅读的问题。然而，部分App首页字体经过调整后适宜老年人阅读，但点进二级界面后，界面的布置、字体与正常版一样，并未从根本上解决老年群体阅读难的问题。

——操作难度不减反增。记者发现，诸多手机App适老化模式切换入口并未在首页展示，而是隐藏在“设置”栏中，首次开启适老模式，还需寻找一番。专为老年人普及手机使用知识的湖北老年大学教师张雪琨告诉记者：“正因如此，常有老年同学因找不到手机App中的适老模式切换入口而苦恼。”

多原因导致手机App适老化改造推进难

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网民规模为10.11亿，50岁及以上网民占比28%。老年群体已成为互联网发展不可忽视的庞大市场。

多位受访对象表示，国家出台系列政策推动手机App适老化改造，但适老化改造之所以仍停留在表面，原因之一在于相关公司难以从中获利，部分企业动力不足。

业界人士向记者透露，从技术层面上，手机App适老化改造很好实现，但对于企业而言，改造收益不高，且消耗人力与运营成本，用户增长率低，甚至还会造成已有用户流失。“广告是手机App开发商盈利的主要来源，适老化手机App去掉广告后，其盈利将大受影响。”

业界人士还表示，大部分手机App的服务对象是年轻群体，在开发和设计理念上并未充分考虑老年群体，在以年轻群体为服务对象基础上进行适老化改造的手机App也就很难适老了。如智能手机以触碰屏幕为主，相较于物理按键，无法为老年群体提供更好的触摸感和按键反馈，且智能手机本身就搭载了较为先进的技术，自带“复杂”特征，操作难度相较传统手机自然只增不减。

记者调查发现，不少老年人依然使用只提供打电话、发短信等手机必备功能的可按键的“老人机”。他们表示曾尝试使用过智能手机和适老版手机App，但面对触碰屏幕和各种复杂的操作，常常不知所措，甚至连如何开锁都不知道。

湖北大学教育学院教授、湖北省老年教育协会学术顾问张智敏表示，手机App适老化改造浮于表面的原因还在于，相关企业调研不足，对老年人使用手机App的偏好、常用功能、难点痛点等需求缺乏了解，存在主观臆想现象，导致适老化改造流于形式。

此外，社会对手机App适老化改造的呼吁程度还不够，这也表明，对这一特殊群体的普遍关怀仍然不足，“数字惠老”更多停留在概念和口头上。

张智敏表示，即使手机App适老化改造适合老年人的使用习惯，在短时间内大范围推广也有一定难度。“老年人网络普及率正在不断提升，但网络使用率偏低，更不用提熟练掌握度了。”

除了不会用的情况，不少老年人还不敢使用智能网络。张智敏表示，近年来，网络安全问题引发忧虑，电信网络诈骗多发，导致老年群体产生“怵”网络心理，谈网色变。

多位受访对象表示，在智能化、数字化、网络化的大趋势下，“数字惠老”并非一日之功。消减老年人的“数字鸿沟”，让老年人共享乐享互联网红利，需社会多方力量共同努力。

(责编：罗知之、陈键)