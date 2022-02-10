人民网北京2月10日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，2月9日，国家发展改革委、国家能源局联合召开会议，安排部署持续做好稳定煤炭市场价格工作，并对监测发现的部分煤炭价格虚高企业进行了约谈提醒，要求抓紧核查整改。

会议强调，煤炭生产企业要抓紧恢复正常生产供应，严格落实国家煤炭保供稳价的政策要求，进一步提高认识，加强企业自律，规范价格行为，对监测发现价格虚高的企业将第一时间约谈，对经提醒仍不整改的，将进一步研究采取调查追责等措施；地方有关部门要加强监测报告，及时做好政策宣传解读，促进煤炭价格稳定运行在合理区间。

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