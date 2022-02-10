人民网北京2月10日电 （记者杜燕飞）日前工信部、国家发改委、生态环境部等三部委联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

《意见》明确，推进绿色低碳发展。构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰。

“‘确保2030年前碳达峰’的意义重大，这是贯彻落实国务院《2030年前碳达峰行动方案》的重要举措，防止过度反应，稳妥有序、循序渐进推进碳达峰行动，确保安全降碳；有助于钢铁行业低碳发展稳妥推进，钢铁市场平稳变化。”兰格钢铁研究中心主任王国清说，从《意见》基本原则来看，在创新发展和统筹协调原则的基础上，突出坚持总量控制和绿色低碳两大原则，为钢铁行业实现碳达峰、碳中和做好政策导向。

“绿色低碳发展是钢铁行业转型升级发展的重中之重。《意见》提出了5个方面的目标要求，抓住了绿色低碳发展的要点，不但有超低排放改造80%以上、吨钢综合能耗降低2%以上、水资源消耗强度降低10%以上的3个量化指标要求，也有产业耦合发展、2030年碳达峰等导向性目标任务，目标清晰，方向明确、任务具体。”冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，针对上述目标，《指导意见》逐一提出了具体可操作的措施。特别是在低碳发展方面，提出了编制碳达峰方案、建立低碳冶金创新联盟、构建碳排放数据管理体系等一系列措施。

在冶金工业信息标准研究院院长张龙强看来，钢铁行业作为污染物和二氧化碳排放量最大的重点行业之一，“十四五”期间临着减污降碳的双重压力。《意见》提出，统筹推进减污降碳协同治理，加快低碳冶金技术的研发应用，参与全国碳排放权交易，开展节能诊断提高绿色能源使用，全面推动超低排放改造，积极推进产业耦合发展，提高资源综合利用，建立健全钢铁绿色设计产品评价体系。“钢铁企业要不断加快绿色低碳转型，推动钢铁工业高质量发展。”张龙强说。

值得一提的是，钢铁行业绿色低碳发展离不开科技创新。《意见》提出，增强创新发展能力，强化企业创新主体地位，重点围绕关键共性技术及通用专业装备和零部件加大创新资源投入，加强标准技术体系建设。

“《意见》将‘创新能力显著增强’作为钢铁行业高质量发展的第一目标任务，提出了研发投入1.5%以上的资金保障目标，并在主要任务中依然率先提出‘增强创新发展能力’的任务，既明确了搭建平台、创建联盟、健全标准体系等措施，又指出了关键共性技术和装备攻关的具体方向。”李新创表示，《意见》重点突出了智能化发展新要求，提出“关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%，打造30家以上智能工厂”三大目标，并制定了“大力发展智能制造”任务，提出了智能制造行动、建设大数据中心、推进智慧物流、构建智能制造标准体系等具体措施。

在李新创看来，目前，我国仍有约70项200万吨左右“短板”钢铁材料需要依赖进口，有实力的企业应加大对‘卡脖子’钢铁材料的攻关，加强对氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制等先进工艺技术的研发，通过创新寻求突破，解决好“卡脖子”钢铁材料、关键核心设备进口和先进低碳技术创新问题。

“通过智能升级改造，全面提高企业生产运营管理水平，挖掘各生产环节提质增效潜力，增强企业整体竞争力。”李新创表示，一方面，加快应用5G等新一代信息技术建立泛在感知互联的工厂运行环境，提升烧结、炼铁、炼钢、轧钢等生产过程的实时感知能力。另一方面，开发基于数据驱动、机理模型的先进工艺控制系统，构建面向主要生产场景的数字孪生模型，提高生产和管理智能化水平。

张龙强认为，“十四五”时期，钢铁工业仍存在原创性成果不足、基础研究有待加强、部分关键技术缺失等问题，要依靠创新驱动，全面推动钢铁工业高质量发展。

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