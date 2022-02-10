人民网乔雪峰

记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年，我国物流业运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，“十四五”实现良好开局。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，2022年物流业务活动仍将趋于活跃，物流产业转型升级加速，预计全年物流有望延续稳中有进的发展态势。

社会物流总额保持良好增势 物流业总收入实现较快增长

中国物流与采购联合会发布数据显示，2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。此外，2021年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。

从构成看，工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。

2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。

从结构看，运输费用9.0万亿元，增长15.8%；保管费用5.6万亿元，增长8.8%；管理费用2.2万亿元，增长9.2%。

我国物流需求规模再创新高 支撑我国经济稳定恢复

2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。中国物流信息中心分析师孟圆表示，从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24.2%，上半年增长15.7%，前三季度增长10.5%。

孟圆指出，社会物流总额与GDP对比来看，与疫情前的2018、2019年不同，2020年以来社会物流总额增速持续高于GDP增长，物流需求系数持续提升，显示在疫情压力持续存在的情况下，生产、出口、消费等实物物流恢复保持良好势头，实体经济是物流需求复苏的主要支撑。

从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。

中国物流信息中心分析师吴江分析称，2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持15%以上增速，两年年均增速在8.5%以上，市场规模稳步扩大。

物流业将延续稳中有进发展态势 市场活力进一步增强

展望2022年我国物流业发展，该负责人表示，从外部环境来看，新冠肺炎疫情冲击仍难以避免，加之百年变局加速演进等多重因素影响，外部环境更趋复杂严峻和不确定。从国内来看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

该负责人指出，2022年是经济逐步回归常态运行的一年，随着国家“十四五”规划全面实施，以及去年末中央经济工作会议部署的稳经济政策措施加快落实，投资、消费和外贸的物流需求将持续恢复，物流业务活动将保持较好水平，物流产业转型升级加速，预计全年物流业延续稳中有进发展态势，社会物流总额增速或将保持6%左右。

“从长期来看，我国物流业发展面临新机遇。”该负责人表示， “十四五”时期，我国物流业发展将迎来新的战略机遇期，要加快推动现代物流体系建设，形成内外联通、安全高效的物流网络，实现现代物流质的稳步提升和量的合理增长，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，引领现代物流体系建设迈入新征程。

一是物流需求总体有望保持稳健。我国疫情常态化防控处于全球领先地位。统筹疫情防控和经济社会发展成效显著，生产生活秩序总体稳定，促进了经济持续发展和社会大局稳定。同时我国拥有完备的产业体系，未来物流需求仍将处于增量扩张阶段。

二是物流市场主体活力依然强劲。2020年以来，物流供应链韧性明显提升，经受了新冠肺炎疫情、经济结构调整等诸多挑战。未来物流产业适应市场需求变化供给增长弹性较强，物流市场规模仍具有较大增长空间。

三是物流将着力畅通国民经济循环。未来五年，供给侧结构性改革将进一步深化。着力于畅通国内大循环，突破供给约束堵点，打通生产、分配、流通、消费各环节，物流业将通过数字化改造等创新手段，加快形成内外联通、安全高效的物流网络，促进产业升级。在经济高质量发展、供应链协同、物流服务质量提升等因素带动下，预计“十四五”期间，物流效率进一步提升，全社会物流费用水平将会平稳回落。

(责编：王仁宏、吕骞)