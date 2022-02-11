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黑龙江北大荒宝泉岭农场——

优质田管护落在实处（新春走基层）

本报记者  吴齐强  方  圆
2022年02月11日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　瑞雪兆丰年，黑土地披上银装，为即将到来的春耕铆劲儿。一片雪白之间，有个身影奔走在高标准农田中，时而俯身察看、时而抬头远望，身后留下一串脚印。

　　“耕地是粮食生产的命根子。管好护好优质田，责任必须落在实处，节假日期间一样要值守。”黑龙江北大荒宝泉岭农场的农业技术员郑义龙说。

　　郑义龙明显感觉到，黑土地上有了新变化：农场成立了专门的管护队伍，将农田设施的管护责任明确到人，还出台了项目管理、质量管理、竣工验收、运行管护等办法。一系列举措，让种植户开展农田设施日常维护的积极性提高了不少。

　　去年起，郑义龙也承担了一项新任务——负责管护高标准农田的沟渠。“三分建、七分管。建成一亩，就要见效一亩，才能让农田充分发挥综合效益，确保工程长期运行。”郑义龙深感责任重大。

　　“最早沟渠不铺护砌的时候，损坏很严重，这一带全是杂草。大雨一来，沟边的土就被冲走不老少！”站在水土保护示范区一侧，郑义龙伸手指向沟边，介绍变化，“建设了沟渠护砌之后，旱能浇、涝能排。可护砌还是难免受损，得及时修补，不然就会影响收成。”一转头，郑义龙发现沟渠间还散落了一些白色垃圾，他赶忙踏进沟渠，清理干净。

　　去年，黑龙江省落实高标准农田建设面积1010万亩，总投资128.12亿元；今年将继续发力，新建高标准农田1100万亩。

　　人勤春早，郑义龙闲不下来。“这几天帮着种植户选种子和化肥，品种都是通过实验优中选优的。这么好的种子，种在这么好的田里，哪愁没有好收成？”郑义龙说。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月11日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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