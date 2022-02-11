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湖南益阳市南县白吟浪村——

高标准农田建设提速（新春走基层）

本报记者  孙  超
2022年02月11日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　湖南益阳市南县白吟浪村，田野里一派忙碌，人们正抓紧进行高标准农田建设作业，3700多米长的土沟渠，全部要升级成标准化混凝土衬砌灌排渠。

　　种粮大户杨国安忙着走村串户谈合作，“要赶在春耕前，谈完这批土地流转的合同。”杨国安说，看着村子里田成方、渠相通，种粮的底气更足了。早在2010年，杨国安就在白吟浪村周边流转了500亩土地，规模化种粮，后来发展到3000亩，带动了周边订单农业的发展。

　　白吟浪村位于洞庭湖区垸子内，三面环水，土壤肥沃，土地集中连片，有机械化耕种的天然优势。但垸子主要是过去围湖造田而成的，内部地势高于周边河道，很多地方无法自流灌溉。杨国安每年都得准备小型水泵来保障旱季用水，再加上连通沟渠、平整机耕道等，每亩至少增加两三百元成本。“3000亩土地是上限，再扩大规模就不划算了。”杨国安说。

　　“在我们这里，农田的抗灾减灾能力、灌溉能力以及机械化作业条件等客观因素，限制了流转的规模和效益。”南县农业农村局相关负责人介绍，随着高标准农田建设提速，各方面投资建设全面落实，流转的难题正在得到解决。

　　近年来，南县已经累计建成高标准农田近60万亩，项目区域实现了道路循环畅通、渠道水清岸绿、农田平整成块，农田规模化流转潜能进一步得到释放，项目区土地流转率达到70%以上。

　　杨国安流转的耕地，已有一半建成了高标准农田，政府做灌溉、排涝、土地平整和土壤改良等基础性工作，杨国安则专心培育优质高产水稻。因为土质改善、灌溉良好、水旱灾害少，优质稻价格上去了，而种粮成本则比非高标准农田低。“高标准农田建设项目帮我们打好了基础，我们可以放心扩大规模。”杨国安笑着说。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月11日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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