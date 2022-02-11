本报北京2月10日电 （记者王昊男）北京、天津、河北三地科技主管部门9日共同举办“关于共同推进京津冀基础研究合作协议（第三期）”视频签约活动，三地科技创新合作深度和广度进一步拓展。

在新一轮合作期内，京津冀三地将继续深入落实京津冀协同发展战略，推进第三期基础研究合作开展。一是继续深化协同，围绕重点领域和任务，采用统一组织、统一申请、统一评审、统一立项、统一管理的模式，深入推进京津冀基础研究合作专项工作；二是继续组织京津冀青年科学家论坛，搭建沟通合作平台，促进三地优秀青年科学家开展学术交流与合作；三是继续推动基础数据、专家、政策信息等科技资源共享，鼓励三地团队搭建互联互通平台，建立基础研究合作长效机制。

据了解，2014年以来，京津冀三地科技管理部门已先后签署两期基础研究合作协议，三地累计投入约5000万元，围绕“南水北调环境影响”“京津冀一体化交通”“智能制造”“精准医疗”等领域资助项目100余项，部分项目成果已实现应用。其中，“南水北调工程调水对华北白洋淀区面源污染输出强度与水环境响应机理研究”项目的研究成果，在雄安新区的生态规划、环境保护、水资源合理开发利用等方面发挥了作用；“京津冀地面沉降区轨道交通服役状态致灾机理及对策研究”项目的研究成果，已应用于大张高铁、雅万高铁等工程沿线地面沉降预测、评估及工程设计，以及京津城际铁路沿线典型沉降段整治工程中。

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 02 版）

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