本报记者 王崟欣

武夷山国家公园，管护人员翻越溪涧巡护山林。

本报记者 王崟欣摄

虎年新春，行走在武夷山国家公园，山川叠翠，碧水穿行其间。游憩区内，红灯笼高高挂起，游人结伴而行。森林深处，管护员翻山越岭，守护山林。炊烟升起，农家小院欢声笑语，一家人正算着丰收账……

2021年，武夷山国家公园正式设立。作为我国唯一一个既是世界生物圈保护区，又是世界文化与自然双遗产的国家公园，武夷山国家公园坚持生态保护第一，探索科技管护，发展生态旅游，建设生态茶园，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。

科技赋能，守护美丽风景

春节假期，福建省福州市的周文婷一家来到武夷山游玩。

“嘀”的一声，检票入园。同一时间，国家公园智慧管理中心内，周文婷一家的入园数据出现在蓝色大屏上。

工作人员袁福良介绍，这块大屏是武夷山国家公园的“智慧大脑”，也是国家公园高效运营和生态管护的“秘诀”。除了游客信息分析，屏幕还实时显示园区水质、空气质量、监控画面等信息。

红灯笼在道路两旁高高挂起。放眼望去，星星点点的红色，与山峰的苍翠相映成趣，游人行走其间，自成画卷。领着家人一路登山看水，周文婷连连赞叹：“处处都是好风景。”

九曲溪上，乘一张竹筏，两岸层峦叠嶂，青翠欲滴。五曲桥下，一群乌黑的鱼游过，周文婷驻足，有些好奇。一旁的动物爱好者马上认出：“这是光倒刺鲃，野生资源很稀少，武夷山这里却很常见。”

天游峰顶，拍下张张合影。照片里，家人笑得灿烂。身后，云海逐渐褪去，武夷全景尽收眼底。

袁福良操作的后端系统上，也见证了这些人与自然和谐共处的画面。如今在武夷山国家公园，已有记录的高等植物269科2799种，堪称“天然植物园”；野生动物7407种，被中外生物学家誉为“鸟的天堂”“蛇的王国”“昆虫的世界”。

“如今运用无人机、红外相机等智能化技术手段，智慧管理系统实现了对武夷山国家公园‘天空地’全方位、全天候监测，提升了生态保护能力。”袁福良指向屏幕右侧，一块专门的区域汇总了各执法大队的实时巡护情况，巡护人员数量、人员定位、巡山轨迹等信息清晰在列。

正说着，屏幕上在线巡护的数据跳动了起来——又有一名管护员进山了。

生态巡护，筑牢一线屏障

进山的是翁建魁，武夷山国家公园执法支队星村大队桐木中队的一名管护员。

2016年，武夷山国家公园试点，一套统一高效的管理运行体制随之建立：成立由省政府垂直管理的武夷山国家公园管理局，并建立“管理局—管理站”两级管理机构。管理站下，相应成立多个执法大队，每个执法大队配多名管护人员。

溪流淙淙，鸟鸣啾啾。生态核心区与游憩区的热闹形成鲜明对比：平时没有外人进入，陪伴管护员的只有这片大山。

将摩托车停在山脚，打开手机上的巡护助手软件，翁建魁徒步进山。与此同时，武夷山国家公园智慧管理中心的系统，也实时接收到了翁建魁的巡护信号。通过巡护助手，翁建魁不仅能够将巡护现场照片和录像传送给中心，遇到紧急情况，还能够第一时间与后台连线，巡护安全性和效率大大提升。

雨润山林，山间还弥漫着雾气，山路不太清晰，却难不倒翁建魁。一路上，哪块石头好走，哪里可能碰见猴子，他都烂熟于心。管护工作是保护国家公园生态最直接、最有效的方式之一，主要工作内容就是打击生态破坏，开展生态保护教育和森林防火。

路过一棵看起来普普通通的树，翁建魁停下来拍照记录，“这是钟萼木，钟萼木原先是国家一级保护植物，如今数量多了，保护等级已经降为二级了。”介绍这些的时候，翁建魁一改起初的腼腆，神情颇有些自豪。

得益于一线生态管护，武夷山国家公园森林覆盖率长期稳定在96.72%，地表水、大气各项指标均达国家一级标准，负氧离子浓度常年处于“非常清新”水平，2021年，国家公园还新发现武夷林蛙、武夷山对叶兰等8个物种。

翁建魁当管护员已有7年，7年里，他感到最明显的变化就是工作量。国家公园试点之初，打击破坏生态环境的任务很繁重，村民不理解是常有的事。如今，随着生态发展带来红利，保护的理念越发深入人心，毁林种茶的情况几乎没有了，不少村民还主动加入到巡山护林的行列中。

在山里走累了，翁建魁掏出了家人准备的年糕，啃两口。“林有多深，情就有多深。”翁建魁说，守护这片山林，受益的是这片山，是山里的群众，也是家人和自己，“护林让我觉得很光荣。”

绿色产业，带来幸福生活

太阳西斜，武夷山市星村镇桐木村的一户农家小院里，飘出阵阵饭菜香。

村民李万松家，崭新的红灯笼挂在门前。熏鱼、油圆、年糕……饭菜冒着腾腾的热气被端上桌。祖孙三代围坐，吃着团圆饭。

武夷山是红茶和乌龙茶的发源地，茶产业是当地的支柱产业之一。地处国家公园生态保护区腹地，桐木村盛产红茶。

武夷山国家公园试点启动后，确定了“保护第一、全民共享、世代传承”的理念，禁止毁林种茶，并开展生态修复。起初，桐木村一些村民不理解，开垦茶山、毁林种茶的情况仍有发生。

如何在保护优先的前提下，让这里的茶产业可持续发展，造福当地百姓？近几年，武夷山国家公园在依托执法支队开展宣传教育、打击违规种茶的同时，积极探索“茶—林”“茶—草”模式的生态茶园建设，引导茶农转变产业发展方式。

每年春季，桐木村的茶山都热闹非凡。外地的客人慕名而来，实地观看春茶长势。领着客人到自己的茶山走一圈，李万松介绍：自己的茶树不用除草剂、不施肥！“头回客就成了回头客。这几年，虽然茶叶产量没有增加。但在生态种植的方式下，茶叶品质更好，单价也上去了，村里纯天然野茶一斤卖到千元以上。”李万松说。

平日里，茶农们爱切磋制茶。年前，大家一交流，发现不少价格卖得高的茶青，周围都种了落叶树。李万松所在的三港村民小组也盘算着弄几百株落叶树苗。李万松打算加入一起种树，提升茶叶口感。

正吃着饭，李万松手机响了。放下电话，他带来了好消息：“北京的老顾客，这次要200斤！”农家小院里，笑声朗朗。

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)