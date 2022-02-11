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去年全国发行地方政府债券74898亿元

平均发行利率3.36%

2022年02月11日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月10日电  （记者曲哲涵）财政部日前公布2021年地方政府债券发行和债务余额情况：2021年1至12月，全国合计发行地方政府债券74898亿元。截至2021年12月末，全国地方政府债务余额304700亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

　　2021年12月，全国发行新增债券1136亿元，其中一般债券125亿元、专项债券1011亿元。全国发行再融资债券2043亿元，其中一般债券242亿元、专项债券1801亿元。2021年1至12月，全国合计发行地方政府债券74898亿元，其中一般债券25669亿元、专项债券49229亿元。2021年1至12月，地方政府债券平均发行利率3.36%，其中一般债券3.26%，专项债券3.41%。

　　财政部部长刘昆表示，财政部门近年来出台一系列监管制度，地方政府债务处置工作取得积极成效。总的看，我国财政运行平稳健康，财政可持续性增强。2022年将持续防范化解地方政府隐性债务风险，对化债不实、新增隐性债务的要严肃问责，完善防范化解隐性债务风险长效机制。同时将加强部门协同监管，强化预算约束和政府投资项目管理。要按照既定部署，抓好低风险地区全域无隐性债务试点。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月11日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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