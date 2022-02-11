让脱贫群众更好享有公共服务（快评）
2022年02月11日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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在2021年中央经济工作会议上，习近平总书记明确当前要做好的工作：“重在提升公共服务水平，在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心的领域精准提供基本公共服务，兜住困难群众基本生活底线。”
进一步提升脱贫地区公共服务水平，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措。家庭经济困难学生资助政策不断档，义务教育办学条件继续改善；大病专项救治病种数量再增加，主要慢病签约服务扎实推进；健全农村住房安全动态监测机制，房屋建设品质不断提升……
随着各地补短板、建机制、抓落实，脱贫地区公共服务体系日益完善，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。同样，保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力，采取针对性更强、作用更直接、效果更明显的举措，才能让脱贫群众更好享有公共服务，生活越过越和美，越过越幸福。
《 人民日报 》（ 2022年02月11日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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