本报记者 张 文

盐碱地还能建蔬菜大棚？

“看看，长得多壮实！”宁夏回族自治区石嘴山市大武口区星海镇隆惠村，村党支部书记朱兵兵掀开大棚门帘，一股暖意扑面而来，恒温25摄氏度的棚内，拳头大小的西红柿挂满枝蔓。

“长得好，口感也好，超市排着队来收购呢！”朱兵兵摘下一颗塞过来，“种下5个月就能挂果，每半月收一茬，这座棚一年挣10万块钱没问题！”

隆惠村是深度盐碱地，一度寸草难生。“放块砖头在田里，个把月就能被‘咬’成灰。”朱兵兵告诉记者，没法种地，包括自己在内的很多村民曾经只能外出打工。

“大伙儿试过改良这里的土壤，村里先后建了100多座蔬菜大棚，可惜没几年都废弃了。”接过话茬的，是大武口区农水局高级农艺师赵金霞。她解释道，这里地下水位常年较高，造成土壤盐碱度始终下不去，改良效果微乎其微，村里的大棚逐渐荒弃。

新型种植技术让这些大棚重现活力。“这叫沙培，是无土栽培的一种模式。”赵金霞一边说着，一边探下身子，扒拉开西红柿底下的沙土，露出薄薄一层塑料膜：“把反渗透膜铺在地上，再在上面用普通黄沙作基质，通过水肥一体、添加微量元素等，让黄沙变成‘沃土’。”

隆惠村通过小面积试水，证明沙培技术在盐碱地行得通。去年初，村里成立合作社，向当地申请了农技改造补贴，用沙培等无土栽培技术对废弃大棚进行翻新改造，目前已改造59座大棚，通过种植蔬菜、菌类等，仅一年便为村集体增收16万元。

去年底，隆惠村利用补贴资金修建了中控室等智能设施，实现大棚管护的自动化。“远程监控、温湿度智能调节，连遮阳帘都从手动的草帘换成了自动布帘。”朱兵兵在中控室演示着各类操作，“村里打算把剩下的大棚都翻新，把这片盐碱地变成金土地！”

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)