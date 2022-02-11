本报记者 吴储岐

“这条主干道比以前宽敞多了。”北京市大兴区长子营镇小黑垡村村支书韩森，用手指着路对记者介绍。眼前的小黑垡村，呈现一片安静祥和景象……

韩森从小在小黑垡村长大，“为啥我们村这么穷？”这个问题一直缠绕在他心头。毕业后，韩森在城里找到一份稳定工作，父亲让他回村接手家里的肉鸽厂；可一见到贫穷的村庄，他决心要为村民干点实事！

村里不少人疑惑：“一个不到30岁的小伙子能干好吗？”

担任村支书后，韩森带领全村干部群众，发展特色产业、探索林下经济，让“小树林”变成“聚宝盆”，带动村民增收致富。“我身子骨硬朗，韩书记领着我们搞林下经济，我一年挣了3万多块钱呢！”63岁的徐树芝说。

小黑垡村党支部还牵头成立民俗旅游专业合作社，采取“党支部+合作社”模式，建立“农户入股+保底分红”的利益联结机制，依托2600余亩林地资源，建成97个林菌大棚，种植120亩百合，50亩胡萝卜、辣椒，养殖5000余只溜达鸡，为村民带来了实惠。

记者跟随韩森边走边聊，说的都是村里人、村里事、村里的发展情况。迎面走来一位大爷，对韩森说：“韩书记，一年麻烦了你不少事儿，分红也收到了，全家都十分感谢你！”“快别这么说，有你们的支持，咱村未来的日子会越来越好！”韩森回答道。

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 06 版）

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