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浙江省杭州市杭州东站——

繁忙检票口  引导有技巧（新春走基层）

本报记者  窦瀚洋
2022年02月11日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节假期刚过，杭州东站行客匆匆，熙熙攘攘。“叮叮叮……”客运员方柳懿的手机闹钟又响了，按掉闹钟，她看了眼时间，赶忙拿起对讲机，从车站的这头，飞奔到另一头，她要去参与那里的检票工作……

　　跟着一路小跑，记者累得气喘吁吁，像这样来回在车站穿梭，是方柳懿这段时间的日常状态。

　　方柳懿是杭州东站的客运员，也是候车室的小组长；这段时间的工作就是配合组员完成各检票口的检票工作。她的手机上设置了56个闹钟——从前一天晚上11:10上班，到次日中午交接班最后一趟车次。

　　“主要还是怕自己忘了时间，耽误工作。”方柳懿解释道，最近列车多，客流量大，检票任务也比平时重了不少，“我用不同颜色的水笔在车次表上做了标注，把车次熟记于心。为了确保百分百不出错，还是要设闹钟提醒自己。”

　　跑到检票口，她马上投入工作状态：“请老人、儿童、行动不便的旅客这边排队……”一手拿着小喇叭，一手引导旅客有序排队。“要把握好检票时间做好旅客引导，还要提醒旅客别走错方向。”她向组员嘱咐道。

　　“这是我经历的第八个春运了。”在方柳懿看来，工作虽辛苦，每每看着旅客安全上车，心里又觉得很满足。方柳懿一边说着，一边吃着同事给她准备的午餐——两个包子，一袋豆浆。

　　“叮叮叮……”闹钟再次响起，她赶忙擦擦嘴，又飞奔前往下一个检票口……


　　《 人民日报 》（ 2022年02月11日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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