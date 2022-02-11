广东省广州市江高镇——
小病不出村 就医真方便（新春走基层）
2022年02月11日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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前两天，广东省广州市白云区江高镇双岗村村民姚就欢来到村里的卫生站看病……她的风湿病犯了，双手关节疼痛难忍。“你在床上躺好，我看看你的手指和舌头，再帮你把把脉……”卫生站的杨医生，像老朋友一样叮嘱说，让她焦躁的情绪很快稳定下来。
“如今，在村里看病，花钱不多，取药也方便，真的要谢谢党和政府的好政策！”姚就欢高兴地对记者说。
江高镇投入200万元，标准化建成35个卫生站，实现新的就医政策村级全覆盖。现阶段，江高镇受惠的村民多达5.7万人，累计就诊3.68万人次，直接为村民减负110多万元。
杨山村的谭莲，几年前患了高血压，每天要吃降压药，“如今，在家门口就能拿到药，非常方便。”谭莲说。
江高镇卫生院副院长马韧凯说，目前，从镇卫生院调配到村卫生站的179种药品中，已有166种纳入新的就医政策取药清单，基本上能满足村民常见病、多发病的诊治需求。
《 人民日报 》（ 2022年02月11日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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