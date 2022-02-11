本报记者 崔 佳 常碧罗

见到谭作发时，他正和几位老街坊聊天，“院子里有了长椅，安逸得很！”75岁的他是重庆两江新区人和街道川东石油家属院20多年的老住户。今年，他和邻居们收到一份“大礼”——家属院改造完工了。

“路修好了，还有文化走廊。你瞧，这楼梯都是防滑的咧！”谭作发说。此外，小区还进行了外墙砖清洗、人车分流、雨棚更换、线路规范和绿化升级。

老小区大变样，是街道干部和居民协商的结果。“开了4次会，挨家挨户征求改造建议。”人和街道规建办副主任许光静说。一场场征求民意的“院坝会”下来，谭作发成为小区改造的志愿者，和大家协商改造方案、监督施工。

人兴路社区党委书记潘前华告诉记者，“居民事自己管，小区事大家管”渐成共识。

重庆两江新区建设管理局房管办主任王婧介绍，2021年以来，两江新区启动5个老旧小区改造项目，涉及600余户居民。“从一开始的不满意，到后来的主动参与，居民满意度不断提升。”王婧告诉记者，2022年，重庆两江新区将对所有老旧小区全面启动改造，惠及更多群众。

2021年，重庆全市新开工改造1277个城镇老旧小区，实施棚户区改造1.5万户。“听说，今年还要装电梯呢！”楼下的长椅上，谭作发和邻居们满脸笑意……

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 06 版）

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