本报记者 沈靖然

清早，云南省临沧市南伞口岸广场上，一面五星红旗伴随着国歌声缓缓升起，11个穿着白色防护服的身影在国旗下庄严敬礼……“这是口岸每天开始通关的仪式。”清水河出入境边防检查站民警张新明说。

口岸外，出境货车排成长队，等候口岸民警和海关人员清点检查货物。检查完成后，身穿防护服的中国司机，将货车开至两国交界处后，迅速下车返回，再由邻国司机接手。去年，清水河出入境边防检查站下属的3个口岸共通关车辆19万余辆。

“我们站由4个执勤小组轮流负责开展口岸勤务。”清水河出入境边防检查站南伞分站站长任晓冬说。

长期和进出口车辆、货物接触，工作人员需要严格遵守防疫规定。“每个执勤小组执勤30天，其间实行闭环管理，执勤结束后需要集中隔离14天，再居家隔离16天。”南伞分站执勤二队副队长刘思维说。

每次在口岸执勤时，刘思维心里总觉得对家人有些亏欠：妻子喜欢花，去年11月底去执勤前，刘思维种下了几株花；等到12月他去执勤时，家里的花正好开了……“家里开满鲜花，虽然执勤的时候我不在家，妻子看到花，心里也会高兴一点。”刘思维笑着说。

距离南伞口岸百公里开外的永和口岸入境通道内，民警李子豪身着防护服，正在对入境货车进行消毒检查，车门把手、排挡杆……李子豪一丝不苟。“我们是入境检查的第一道防线，再小的地方都要检查到位。”

今年春节，李子豪主动报名了入境检查专班工作。“等休假回家的时候，我一定要给爸妈做一道他们最爱吃的红烧鱼！”李子豪说。

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 06 版）

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