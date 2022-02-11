甘肃省渭源县——
村庄环境美 村民日子甜（新春走基层）
2022年02月11日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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水泥路连通村庄，渭河水穿村而过……走进甘肃省渭源县渭河源村，如同步入城里的小区。黛瓦白墙的二层小楼前后成排，庭院里专辟空地做花园，昔日堆放杂物的空地，如今成了文化广场。
文化广场上太平鼓声声震耳，村里的社火队正在排练。围观的群众和排练的老乡，脸上洋溢着喜庆，“如今，农民收入大幅提高，村庄环境越来越好。”村支书张晓凤说。
“渭河源村土色红、土质松，过去一下雨，地上就全是泥。”村民贾志平说。如今，村里完成了道路硬化，群众干完农活，常坐在巷道边聊天。
近年来，渭源县投资3.47亿元打造渭河源景区，发展文化旅游，让绿水青山造福当地群众。
这几年，随着村里人居环境改善，很多外出的人回来了。在外打工多年的王立平回村后，把老屋装修一新，开起了民宿，“一晚120元，4间房，常常是满客的状态。”王立平告诉记者。
在王立平家院子墙根下，齐整整码着好几袋子当归。“去年种了3亩，亩产400多斤。”王立平家有10多亩地，每年种3亩中药材，其余种马铃薯和玉米等作物，“3年一倒茬，药材年年有，粮食岁岁收！这个组合，最挣钱。”王立平粗粗一算，去年收入接近6万元。
“村里还在规划60亩、投资700万元的木耳基地，惊蛰后就能投产。”张晓凤说，到时能解决200多人务工，家门口上班挣工资，“盘活了地，留住了人，咱们村民的日子，一定能越过越好。”
《 人民日报 》（ 2022年02月11日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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