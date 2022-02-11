中国铁路南昌局集团有限公司赣州车务段货运站场，工人正在卸运化肥。

胡江涛摄（影像中国）

全国春播粮食面积占全年一半以上，对粮食生产具有重要作用。备足春耕生产物资，确保种子、化肥、农药等农资及时到村到店到户，对打好农业生产开年第一仗至关重要。

立春刚过，正是春耕备耕的关键时节。在做好疫情防控工作的前提下，各地供销社加紧运输储备，备足备好各类农资产品，为春耕春播做好准备。农户们忙着选购种子化肥，农资销售点进入了购销旺季，各地春耕备耕正扎实有序推进。

——编 者

重庆渝北——

备好良种待春播

本报记者 王欣悦

“玉米种子有15元、25元、40元的，你要哪种？”在重庆渝北区统景镇农资销售点，店主李联合拿起身后货架上的货品，递给前来选购的农户。“还有这个牌子的水稻种子，65元1公斤，抗病耐冷热，种出来的米也很好吃。”

在李联合的店里，整齐地摆放着各种蔬菜、玉米、水稻种子。气温回升，农户开始筹备春耕生产，前来购买的农户络绎不绝。

“我来3包玉米、1包水稻，就要你推荐的品种吧。”村民王永光是统景镇平安村人，平常在市区务工，春耕时节，特意回乡干农活，“我还想要点农用薄膜，开春后怕温度不够，能不能给我直接送到地头哦？”

“到时候给我打电话，开车给你送过去。”李联合承诺得干脆。

统景镇裕华村的村民段奉文站在李联合的摊位前犹豫不定，开口问道，“你推荐的这款稻米糯不糯哦？”

“要糯的话，那你更适合这款，价格贵一些。”李联合从身后货架上拿下另一款种子递给农户，“这款适应性强，不管种在深水田，还是干坝子田里都不错，而且品质好有糯性。”

“那我买2包种子，另外要8包肥料和4桶除草剂，我也要送货上门哈！”段奉文说。另一边，李联合将销售信息誊抄在种子销售情况登记表上，说：“到时候通知我，保证给你送到家。”

今年，考虑到疫情防控的需要，李联合不仅通过电话、微信等线上形式销售农资产品，还承诺送农资上门，方便农户备耕。

借着空当儿，李联合回到里屋盘货，玉米种子存货260公斤，水稻种子存货300公斤，还觉得不保险。李联合拨通了渝北区千村植保股份合作社负责人黄双七的电话，“我还想从你那里进货，你那里够不够？”

“玉米种子进了25吨，水稻种子进了9吨，蔬菜种子800公斤，后续还会根据需求加大采购量。”黄双七所在的合作社同样配备专车为销售点、农户运送农资。

渝北区农业技术推广站站长潘建华告诉记者，为了保障农户需求，截至目前，渝北区已组织调运回水稻种子3万公斤、玉米种子6.5万公斤，能够满足本地春耕春播的需要。

江西会昌——

农资配送网络畅

本报记者 杨颜菲

伴着发动机轰鸣，装着化肥的汽车驶出院子。江西赣州市会昌县雁湖村供销服务点经营者温芳林像往常一样，一接到电话就出发。

“春梢发得好，果才结得好！”果农胡招娣举着锄头，挖开脐橙树下的土，一铲一铲地为果树施肥，“我一打电话，小温就送肥上来。”今年32岁的温芳林毕业于赣州农业学校，除了农资配送外，科班出身的他也会给农户一些基本的技术指导。

说话间，一辆橘黄色的货车从面前驶过，车身上印着“供销集配”4个大字。“这是县供销社的班车，每天都会来给我们供销服务点送农资。”温芳林说。

地处江西东南部的会昌县是传统的农业县，山上种脐橙，山下种水稻。

“这里气候条件可以种双季稻。”西江镇种粮大户杨华南2016年开始回乡种田，流转了800亩土地，“现在种粮可享受多项政策补贴，接下来我要多种粮食。”

每年5月是早稻用肥高峰期，杨华南说，“我这800亩水稻一季需要48吨左右的肥料，只要我打电话，县供销社就会开车给我送到指定地点，非常方便！”

从县到村，从村到户，为了更好地服务农户，会昌县供销社建成了覆盖全县19个乡镇的农资配送网络，包含102个村乡级农资服务点，每天都有8辆车往返于县乡之间，提供农资配送等惠农服务。

农时不等人。会昌县供销惠农服务中心负责人何平锋说，“通过密集的农资配送网络，保证农户都能用上肥，为此我们还建了大仓库，扩大了农资储存能力。”

去年7月，会昌县供销社投资1500万元建设惠农服务中心，包括两个商业化肥储备专用库。为了满足今年春耕化肥的储备需要，当地调整了建设计划，集中力量先完成了其中一个的建设。眼前，一辆装有33吨肥料的大卡车开进仓库，正在通过传送带有序卸货。何平锋指着手机上的订单说道：“现在仓库里已经存了3000多吨，农资还在陆续运来……”

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)