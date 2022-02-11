本报记者 王崟欣 施 钰

天蒙蒙亮。头盔一戴，油门一拧，福建武平县中堡镇梧地村象洞鸡养殖户连桂兴骑上摩托车，驮着饲料就进山了。半山腰处，一间鸡舍藏于林木间。撒一把玉米粒，引得成群冠红羽黄的象洞鸡从四面八方跑来。

“象洞鸡是武平县传统特色品种，因散养在深山，肉质紧实、口感鲜美、营养丰富，广受喜爱。”连桂兴介绍，当地村民多有养殖象洞鸡的传统，但规模一直不大。

2003年，在外地养鸡场务工多年的连桂兴决心回村里养鸡，带动村民一起致富。不过，培育象洞鸡特色产业，育种是必须攻克的难题。

“此前的象洞鸡生长速度慢、残次率不低。”现任武平县农业农村局畜牧站站长的刘春盛，当时正在琢磨象洞鸡的选种选育工作。听说连桂兴想发展象洞鸡产业，刘春盛主动上门，双方一拍即合，合作展开育种工作。

山下不远处的几间厂房，为连桂兴2006年所建，也是武平县第一家象洞鸡鸡苗孵化基地。刘春盛是这里的常客，差不多每隔10天，就要到这里一次，记录数据、选种选育。

10多年里，连桂兴把养殖肉鸡赚的钱不断投进鸡苗选育。通过不懈努力，选育出的象洞鸡残次率从5%降到2%，生长速度也有了明显提升。

有了优质稳定的鸡苗，连桂兴构想的产业链条逐渐清晰。“我们孵化好鸡苗，卖给农户。由他们放到山林里散养，同时制定养殖标准，开展技术指导。长成后，肉鸡经我们统一回收，对接销路。”连桂兴说。

“2021年净收益10万元，这次打算再进苗2500羽，扩大规模。”梧地村脱贫户连仲城来连桂兴的育苗厂补货。

如今，连桂兴每年生产鸡苗120万羽，出栏肉鸡12万羽。充足的鸡苗供应，辐射带动周边村镇近600户养殖户加入象洞鸡规模化养殖，其中200多户是像连仲城一样的脱贫户。

1月21日，武平县工业园区内，一座崭新的加工厂刚刚落成。还没走进厂房，机器的轰鸣声便已传来。屠宰、冷冻、包装……一箱箱包装好的象洞鸡整齐码放，快递车早已等候在工厂门口，随时准备装箱发车。

“今天卖了1000只，都是客人订购的年货。前阵子，我们在福州进行年货展销，卖得真是不错！”连桂兴将箱子装上车，“走冷链配送，快的话第二天就能到达北京。”

近年来，武平将象洞鸡产业作为全县重点项目予以扶持推动，重点推进冷链物流与精深加工等方面的建设。“如今，武平县已建成规模化象洞鸡养殖场226个，年供苗能力超700万羽，产值超7亿元，带动象洞鸡养殖户致富超万人，初步形成从保种、育苗、养殖到屠宰、加工、销售的象洞鸡养殖产业链。”武平县委书记张丽华说，“下一步，武平将积极推进品牌建设，让特色产业成为带动全县共同富裕的金字招牌。”

这两天，连桂兴还有好消息，加工厂里的精加工车间投入试运营，“我们瞄准青年消费者群体推出干蒸鸡、鸡汤罐头、盐焗鸡等新品，期待开拓一片新市场。”

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)