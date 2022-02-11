春节期间移动数据流量创新高
2022年02月11日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月10日电 （记者王政、韩鑫）记者近日从工信部获悉：虎年春节适逢冬奥会开幕，数字生活新方式全面覆盖社交、娱乐及消费各种场景。受此拉动，我国移动数据流量持续较快增长，春节假期7天移动互联网接入流量达到434.9万TB（太字节），与2021年春节7天相比增长21.7%，连续3年增速超过20%。
移动互联网业务对通话、短信的替代作用进一步显现，春节假期7天全国移动电话计费时长共计531.7亿分钟，与上年春节7天相比下滑3%；全国移动短信发送量207.5亿条，与上年春节7天相比下滑2.1%。
《 人民日报 》（ 2022年02月11日 15 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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