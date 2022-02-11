郁静娴

确保农民持续增收，要加大强农惠农富农政策支持力度，深化改革激活农村“沉睡”的资源，千方百计让想外出的农民实现高质量就业，让想留乡的农民家门口增收

正月里年味浓，浓浓的年味背后，是乡亲们持续增收的好势头，是芝麻开花节节高的好日子。

贵州省安龙县栖凤街道幺塘村村民韦其莫，忙着将新鲜木耳采摘装箱，“跟着龙头企业干，有奔头，第一茬就卖了10多万元哩。”

来自四川省南充市高坪区的满英，经过多项技能培训，成了一名金牌月嫂，“现在一个月工资能挣1万多元！”

湖南省龙山县石牌镇桂英村，通过发展百合、葡萄等特色产业，去年村集体经济收入20多万元，乡亲们领了分红过了个好年……

农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键。去年农村居民人均可支配收入达到18931元，增长10.5%，连续12年高于城镇居民收入增速。在多重不利因素影响下，农民增收延续了多年的好势头，来之不易。尤其是从收入结构看，越来越多的农民通过经营、务工或盘活集体资源等多元渠道增收，后劲越来越足。

农民收入关乎千家万户的生活水平，关乎乡村发展的质量与后劲。当前，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，保持农民增收好势头还面临新的困难和挑战。如何确保农民持续增收？关键在于精准施策，让农民工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入每一项都能持续增长。

工资性收入是农民收入的重要来源。去年，全国农民人均工资性收入增长14.1%。接下来，要继续强化职业教育和技能培训，通过跨省劳务协作、有组织劳务输出等措施，推动农民工高质量就业。同时，要花大力气发展乡村富民产业，发挥好县域经济就业蓄水池的作用，鼓励返乡入乡人员创新创业，让更多农民家门口有活干、有钱赚。

产业经营收入是农民增收的重要渠道。既要向高质量发展要效益，通过补齐产业短板，做强优势，打响品牌，畅通销售，推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，确保农业丰产又丰收。也要向降低成本要效益，通过构建新型农业经营体系，健全农业专业化社会化服务体系，促进节本增效。还要注重延链增效，推动农村三产融合发展，把更多的产业链增值收益留给农民。

从当前农民收入构成看，财产性收入占比不高，但潜力不小。下一步，要在坚持农村基本经营制度的基础上，稳步深化农村产权制度改革，激活农村“沉睡”的资源，增加农民财产性收入。加大面向小农户的农业支持保护力度，健全低收入农户常态化帮扶机制，强化转移支付力度，提高精准度，增加农民转移性收入。

一年之计在于春。希望的田野上春潮涌动。加大强农惠农富农政策支持力度，稳扎稳打推进“三农”工作，乡亲们的腰包会越来越鼓，日子越过越殷实！

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)