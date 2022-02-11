去年主要农产品监测合格率达97.6%
2022年02月11日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报电 （记者郁静娴）记者从农业农村部获悉：去年全国农产品质量安全形势持续向好，优质农产品供给持续增加，主要农产品监测合格率达97.6%。全国新认证绿色、有机、地标农产品2.6万个，总数达5.9万个，是近年来发展最快的一年。
今年农业农村部门继续实施食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动，着力解决突出问题；强化绩效考核，推进乡镇网格化管理和承诺达标合格证制度，持续压实地方政府、监管部门和生产主体三方责任；实施农业标准化提升计划，推进农产品“三品一标”发展；持续加强监测评估和追溯管理等工作，加快推进信息化监管、农安信用、制度机制构建等新举措。
《 人民日报 》（ 2022年02月11日 18 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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