本报记者 何 勇 孙 超

走进湖南益阳市资阳区左家仑村孙新民家中，目光所及处处整洁干净。中午刚做过饭的灶台锅边，用手一摸，没一丁点油腻；就连后院的柴火，也码成长方体。孙新民得意地介绍起10年前自己设计的化粪池：“发酵后的粪渣可以做肥料，过滤后的水可以用来浇地，地埋式设计，就是三伏天，也没一点臭味。”

小厕所，大民生。近年来，资阳区大力整治农村人居环境，统一推广一体式玻璃钢三格化粪池，以每户1800元的标准奖补。“群众投入劳力，自筹200元左右，就能用上水冲厕所和三格化粪池。如果再买一个微电机，一年花30多元的电费，就可以实现小菜园自动滴灌。”资阳区农业农村局局长郭智高说，去年全区建成2.1万个农村户用卫生厕所，全区卫生厕所覆盖率达到88.6%。

走进孙新民家的菜园，电泵声响起，粪池内的过滤水从橡胶管缓缓流出，浇灌菜地。菜园中央，埋在土里的圆形大容器，是密封式沤肥池。“剩菜剩饭、杂草菜叶，都可以丢进去，过个十天半月，就可以沤好有机肥。”孙新民说，现在村里一大半乡亲都和他家一样，建了水冲厕、化粪池，还添了沤肥池。过去村里“晴天一身土，雨天一脚泥，后院一股味”的景象不复存在。

“以前我们镇里搞过多次人居环境整治，但都没有这次效果好。”迎风桥镇镇长肖博说，“政府希望农村环境美化、污染减少，群众诉求是生活方便、成本节约。实践证明，环境整治要取得好效果，关键是要符合群众意愿。”郭智高说。

资阳全区88个村，区里因地制宜选择符合实际和村民需求的整治方案，力争做到设施设备好用、管用，低成本、可持续。肖博说，三格化粪池一年只需清理一两次，一般的留守老人都可以独立操作。沤肥池的推广，既实现了垃圾减量，又利用了资源。这些设施在美化环境的同时，又节省了农民购买化肥的支出。

在推进农村人居环境整治过程中，资阳区一方面加大投入，推动社会力量参与，建成47处分散式污水处理设施，新增污水日处理量8000吨；另一方面，不搞大拆大建，不造盆景，鼓励各村就地取材，美化乡村，提升群众获得感。

走进长春镇先锋桥村，“会开花的篱笆”“能卖钱的篱笆”成为一景，也吸引了很多游客观光。

“这些篱笆是用木槿围成的。”村党总支书记黄正和介绍，按照农村人居环境整治的要求，需要将畜禽圈养，菜园围挡。用什么材料做篱笆？村里经过讨论，最终决定用村里规模种植的木槿做篱笆。

“相比铁篱笆、木篱笆，全村光这一项就省下了好几万元。木槿的花可以做菜，叶可以洗发，市里有几家企业常年在村里收购，每年还可以给村集体带来超过10万元的收入。”黄正和说。

《 人民日报 》（ 2022年02月11日 18 版）

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