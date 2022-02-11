中国在建重大水利工程投资规模超万亿元
2022年02月11日05:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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岭南春来早。国家重大水利工程——珠江三角洲水资源配置工程的施工现场，数十台国产大型盾构机正在加速掘进。“目前我们工程已过半，已贯通10多段输水隧洞，力争2023年底实现提前通水。”工程建设负责人杜灿阳介绍，工程总投资353.99亿元，设计年供水量17.08亿立方米，将有效“解渴”粤港澳大湾区。
一道道大坝横亘江河，一条条管道攀越山岭，一座座水库揽山拥水……一批基础性、枢纽性、战略性重大水利工程拔地而起，国家水网建设加快推进。水利部数据显示，截至目前，2014年开始实施的172项重大水利工程，已累计开工149项，完工49项，竣工验收19项。同时，国务院确定的2020年及后续150项重大水利工程建设也在加快实施，已批复立项67项，开工62项。截至目前，我国在建重大水利工程投资规模超万亿元。
据悉，目前我国建成了世界上规模最大、范围最广、受益人口最多的水利基础设施体系。水利部提出，今年将实施国家水网重大工程，增强我国水资源统筹调配能力、供水保障能力、战略储备能力。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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