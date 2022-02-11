本报记者 叶晓楠 刘乐艺

二月十日，吉利汽车浙江湖州长兴基地生产车间内一片繁忙景象，各生产线全面复工复产。

谭云俸摄（人民视觉）

“发车！”2月8日上午，三一重工集团全面开工，总价值达2.3亿元，首批300台三一泵车、车载泵、搅拌车等身披大红花，从湖南长沙、邵阳的厂区发车奔向全国，打响新春好彩头。

“今年，我们的电动车销售开局很好，2月订单较去年同期提升118%。”三一专汽代总经理曹特说。

人勤春来早，节后开工忙。

记者了解到，春节假期刚结束，各地企业开足马力赶订单、促生产、忙招工，不少企业更是被订单追着跑。

分秒必争——

各行各业加速跑

2月8日，广东省广州开发区，由宋尔卫院士团队发起成立的广州市载之湾区医学研究院签约落户。

“广州开发区以高水平科研中心为龙头，配以良好的产业政策，吸引了数千家生物医药企业，形成了良好的生物医药领域创业生态。”宋尔卫院士说，研究院落户生物岛后，将聚焦肿瘤生态与免疫治疗，建成集恶性肿瘤诊断产品、大分子和小分子靶向性药物等于一体的产学研交互、多学科融合研发平台。

当天，广州开发区举办第一季度重大产业项目集中签约动工活动，吹响开年冲锋号，现场49个项目签约，48个产业项目集中动工，12个电力设施项目动工。109个项目涵盖了新一代信息技术、智能装备、生物医药、新能源新材料、人工智能与数字经济、现代服务业、现代农业、电力配套等多个领域。

企业开工忙，跑出加速度。

在河北，雄安新区今年首批43个项目集中开工，总投资达601亿元；在陕西，963个省市重点项目集中开工，项目主要涉及秦创原创新驱动平台、重点产业链发展、现代农业等重点领域；在河南，济郑高铁濮阳至郑州段开始联调联试，开通后郑州到濮阳的通行时间将缩短至1小时内……

举措贴心——

服务保障再升级

为实现经济发展“开门红”，各地持续输送“政策红利”，全方位、多层次为企业纾难解困。

2月7日，一通银行来电令浙江杭州紫来测控技术有限公司合伙人闫树军欣喜不已——企业通过数据质押申请的200万元贷款，顺利得到批复。

紫来测控是一家高新技术企业，近年来，企业大部分资金都投入在研发上，若要进一步拓展市场，急需授信。了解到企业所需后，杭州高新区（滨江）市场监管局派出专业团队，助力企业开展数据知识产权质押贷款，并牵线银行及担保公司。

事实上，这也是高新区（滨江）市场监管局送出的首个“虎年礼包”。今年春节前，为精准识别企业需求，高新区（滨江）市场监管局发布了“上马提需求”“马上解困难”、开放知识产权公共服务等线上线下支持政策，最大限度为企业做好服务。

与此同时，福建福州也出台相关政策，推出形式多样的“开门红包”，内容主要包含鼓励企业增产增效、实施短周期电力直接交易、深化福州优品直销节等。

如火如荼——

用工需求迎“高峰”

随着企业陆续开工，招聘市场也热了起来。

“您好，想了解什么，可以坐下来聊一下。”2月8日上午，在山东济南历城区2022年春风行动招聘会现场，45家企业带来1100多个岗位需求，覆盖汽车制造业、机械制造业、人力资源服务业等30多个行业。

“我们落户济南的几乎都是全产业链的核心环节，今年下半年，3条生产线将陆续投产，用工需求面临较大缺口。”比亚迪汽车人资负责人宋瑞对记者说，“今天的招聘成果非常理想，有上百人来我们展位咨询，感谢人社部门为我们企业和求职者搭建的就业平台。”

春节后，湖北武汉各企业迎来用工需求“小高峰”。湖北纳杰人力资源有限公司招聘负责人陈晓莲表示，“企业订单的增长带动了用人岗位的增添。”

在江苏无锡，2月9日，无锡市人才服务中心在做好疫情防控工作和线上就业相关工作的同时，举办了2022年首场现场招聘会，现场共有约50家企业参会，提供就业岗位1700多个。

(责编：岳弘彬、牛镛)