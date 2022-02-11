1月我国人民币贷款增加3.98万亿元
2022年02月11日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月10日电 （记者徐佩玉）10日，中国人民银行发布1月金融统计数据显示，1月份人民币贷款增加3.98万亿元，是单月统计高点，同比多增3944亿元。
分部门看，住户贷款增加8430亿元，其中，短期贷款增加1006亿元，中长期贷款增加7424亿元；企（事）业单位贷款增加3.36万亿元，其中，短期贷款增加1.01万亿元，中长期贷款增加2.1万亿元，票据融资增加1788亿元；非银行业金融机构贷款减少1417亿元。
1月末，本外币贷款余额202.59万亿元，同比增长11.2%。月末人民币贷款余额196.65万亿元，同比增长11.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.2个百分点。
1月社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.2万亿元，是单月统计高点，同比多增3806亿元。1月末社会融资规模存量为320.05万亿元，同比增长10.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为195.71万亿元，同比增长11.6%。
此外，1月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生5436亿元、1776亿元、1365亿元、3421亿元。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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