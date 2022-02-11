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去年发现并制止涉嫌违法填海19处

2022年02月11日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京2月10日电  （记者孔德晨）记者9日从自然资源部获悉，2021年，全国范围内未出现大规模违法用海用岛现象，全年发现并制止涉嫌违法填海19处，涉及海域面积约10.25公顷；发现并制止涉嫌违法构筑物用海98处，涉及海域面积约29.86公顷；发现并制止涉嫌违法用岛22处，面积约5.47公顷。目前均已移交有关执法机关依法查处。

　　其中，第四季度发现并制止涉嫌违法填海4处，涉及海域面积约1.83公顷。其中，浙江省1处，涉及海域面积约0.39公顷；福建省1处，涉及海域面积约0.27公顷；广东省1处，涉及海域面积约0.12公顷；广西壮族自治区1处，涉及海域面积约1.05公顷。发现并制止跨海桥梁、码头、堤坝等涉嫌违法构筑物用海19处，涉及海域面积约5.75公顷；发现并制止涉嫌违法用岛11处，面积约1.96公顷。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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