本报北京2月10日电 （记者孔德晨）记者9日从自然资源部获悉，2021年，全国范围内未出现大规模违法用海用岛现象，全年发现并制止涉嫌违法填海19处，涉及海域面积约10.25公顷；发现并制止涉嫌违法构筑物用海98处，涉及海域面积约29.86公顷；发现并制止涉嫌违法用岛22处，面积约5.47公顷。目前均已移交有关执法机关依法查处。

其中，第四季度发现并制止涉嫌违法填海4处，涉及海域面积约1.83公顷。其中，浙江省1处，涉及海域面积约0.39公顷；福建省1处，涉及海域面积约0.27公顷；广东省1处，涉及海域面积约0.12公顷；广西壮族自治区1处，涉及海域面积约1.05公顷。发现并制止跨海桥梁、码头、堤坝等涉嫌违法构筑物用海19处，涉及海域面积约5.75公顷；发现并制止涉嫌违法用岛11处，面积约1.96公顷。

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