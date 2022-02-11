冯其予

原标题：一批新服务贸易政策将出台

本报北京2月10日讯（记者冯其予）在商务部10日举行的新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，今年将研究推动出台一批新的政策措施，大力促进数字贸易、技术贸易、对外文化贸易高质量发展。同时，将探索服务贸易制度型开放路径，推动出台全国版跨境服务贸易负面清单。

据了解，2021年我国服务贸易持续快速增长，服务进出口总额达52982.7亿元。其中，服务贸易逆差缩窄到2112.7亿元，创2011年以来新低。

在分析服务贸易逆差大幅缩减的主要原因时，高峰表示，一个很重要的方面是，我国知识密集型服务出口竞争力显著提升。新冠肺炎疫情深刻影响了人们生产生活方式，视听服务、医疗、教育、网上零售等在线提供与线上消费大幅增长，数字支付手段大量运用，为知识密集型服务贸易快速增长拓展了空间。2021年，我国知识密集型服务出口增长18%。其中，个人文化和娱乐服务、知识产权使用费、电信计算机和信息服务出口分别增长35%、26.9%、22.3%，显示出较强的出口竞争力。

同时，我国服务业快速增长为服务贸易协调发展奠定坚实基础。据国家统计局数据，2021年我国服务业增加值同比增长8.2%，占国内生产总值比重为53.3%。服务业新动能逐步被激发，新业态新模式不断涌现；新一代信息技术大大提高了服务的可贸易性，制造业与服务业持续融合，服务供给的质量、效率明显提升，这都为服务贸易协调发展奠定了坚实基础。

此外，受货物贸易和价格因素的影响，全年运输服务出口持续快速增长。2021年，我国运输服务出口8205.5亿元，增速达110.2%，成为服务贸易十二大领域中出口增长最快的领域。运输与知识密集型服务出口一道带动全年服务出口快速增长，增速达31.4%，高于服务进口增速26.6个百分点，推动服务贸易逆差比上年下降69.5%。

高峰表示，旅行服务逆差大幅下降，也是我国服务贸易逆差大幅下降的重要原因。疫情暴发以来，我国旅行服务贸易逆差大幅下降，从2019年的14941.6亿元降至2021年的6430.4亿元。

关于中美经贸合作，高峰表示，希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施，为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件。中美第一阶段经贸协议有利于中美两国，有利于整个世界。协议生效以来，中方努力克服疫情冲击、全球经济衰退、供应链受阻等带来的多重不利影响，推动双方共同落实。他还表示，目前，双方经贸团队保持正常沟通。

发布会上，高峰还说，中国加入世贸组织以来，认真履行加入承诺，遵守世贸组织补贴和反补贴措施协定的各项义务，全面取消了协定下的禁止性补贴。对于世贸组织规则允许使用的其他补贴，中方的补贴水平和方式均符合世贸规则。

“有一种观点认为，中国经济取得的成功，主要靠政府干预。我们反对这样的看法。”高峰说，过去40多年的事实表明，中国经济的成功，是改革开放政策的成功，也是发挥市场机制作用和发挥政府作用有效结合的成功。中国的改革开放不仅促进了中国经济发展，也为世界经济繁荣作出重要贡献。

(责编：罗知之、吕骞)