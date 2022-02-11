刘 慧

原标题：努力实现科技储粮全覆盖

中央储备粮数量是否真实，质量是否良好，储存是否安全，一直是全社会关注的焦点。中储粮集团公司最新发布的一组数据显示，目前中央储备粮自储比例达到98%，科技储粮覆盖率达到98%，仓容完好率连年保持在95%以上，中央储备粮在线监控覆盖率100%，这表明中央储备粮储备安全保障能力显著提升。

储为国计，备为民生，粮安天下。中央储备粮是中央政府储备的用于调节全国粮食供求总量，稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油，是保14亿多中国人饭碗的粮食。如果说地方储备粮是保障粮食安全的第一道防线，中央储备粮就是保障粮食安全的“压舱石”“稳定器”。

尽管中央储备粮储备安全保障能力显著提升，但还是要千方百计挖潜。确保中央储备粮储存安全，最大潜力在科技，根本途径也在科技。中储粮拥有现代化仓容1亿吨，近1000个直属库和分库遍布全国各地，要继续利用绿色、低碳、环保、节能的储粮新技术，最大程度减少粮食损失损耗，把中央储备粮综合损耗率控制在1%以内；要运用大数据、云计算、区块链、人工智能等技术，实现信息化、智能化管理，并且通过远程在线监控实现“穿透式”监管，确保储备粮安全看得见、摸得着，最大程度杜绝“人情粮”“转圈粮”等腐败案件的发生。

管理好中央储备粮，也是推动我国粮食产业“产购储加销”协同发展、高质量发展的一个重要环节。“十四五”期间，我国启动实施粮食绿色仓储提升行动，建设一批高标准粮仓，进一步提升粮食储备管理水平。从国家粮食和物资储备局已经公布的高标准粮仓建设标准中看，这批高标准粮仓将采用节能环保型建筑材料，配套先进适用的绿色储粮技术和工艺、环保高效的进出仓接发、清理设施设备，运用信息化、智能化装备，实现科技储粮全覆盖。

借着这股高标准粮仓的东风，中央储备粮库建设将上一个新台阶，促进储备粮保质保鲜、长储长新，为保障国家粮食安全提供有力支撑。

(责编：罗知之、吕骞)