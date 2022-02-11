王鹏

原标题：“十四五”时期将规范演员片酬

据新华社北京2月10日电（记者王鹏）记者10日从国家广电总局获悉，《“十四五”中国电视剧发展规划》于日前印发。按照规划，“十四五”时期将规范包括演员片酬在内的收入分配秩序，推广使用标准化、制度化、制式统一的片酬等劳务合同。

在规范电视剧市场秩序方面，规划同时提出，促进电视剧市场公平竞争，坚决反对恶性竞争、不正当竞争和市场垄断行为，防止资本无序扩张，鼓励资本与产业良性互动。引导电视剧制作机构科学合理安排制作成本结构，加强成本管理和收入核算。

规划指出，将持续优化市场环境，健全事前事中事后全链条全流程监管机制，严肃处理有偷逃税、“阴阳合同”、“天价片酬”等违法违规行为的演员和相关机构，禁止违法失德艺人通过电视剧发声出镜。规范电视剧行业经纪人、经纪公司等市场主体管理。

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