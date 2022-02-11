人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

广电总局：“十四五”时期将规范演员片酬

王鹏
2022年02月11日09:20 | 来源：经济日报
小字号

原标题：“十四五”时期将规范演员片酬

据新华社北京2月10日电（记者王鹏）记者10日从国家广电总局获悉，《“十四五”中国电视剧发展规划》于日前印发。按照规划，“十四五”时期将规范包括演员片酬在内的收入分配秩序，推广使用标准化、制度化、制式统一的片酬等劳务合同。

在规范电视剧市场秩序方面，规划同时提出，促进电视剧市场公平竞争，坚决反对恶性竞争、不正当竞争和市场垄断行为，防止资本无序扩张，鼓励资本与产业良性互动。引导电视剧制作机构科学合理安排制作成本结构，加强成本管理和收入核算。

规划指出，将持续优化市场环境，健全事前事中事后全链条全流程监管机制，严肃处理有偷逃税、“阴阳合同”、“天价片酬”等违法违规行为的演员和相关机构，禁止违法失德艺人通过电视剧发声出镜。规范电视剧行业经纪人、经纪公司等市场主体管理。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：1月末社会融资规模存量320.05万亿元 同比增长10.5%
　　人民网北京2月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了1月社会融资规模存量统计数据报告和1月社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，1月末社会融资规模存量为320.05万亿元，同比增长10.5%；1月社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元。…
人民银行公布1月金融统计数据 M2同比增长9.8%
　　人民网北京2月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布的1月金融统计数据报告显示，1月末，广义货币（M2）余额243.1万亿元，同比增长9.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。此外，1月份人民币贷款增加3.98万亿元，是单月统计高点，同比多增3944亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部