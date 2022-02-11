郎竞宁

原标题：口碑不是“刷”出来的

春节期间是消费高峰，人们习惯在一些第三方平台参考他人的点评，再作出消费选择。从衣食住行到文化娱乐，网上评分方式确实给消费者带来不少便利，但也有人盯上了点评背后的“生意”，花钱刷好评、付费删差评等花样百出，污染了“点评生态”。

“点评生态”被破坏，吃亏的首先是消费者。以餐饮为例，一些网红餐厅有名无实，慕名而来的消费者耗费时间排队等位，结果却频频踩雷。为了高分排名，不少商家甚至借助第三方机构高价购买好评。长此以往，用心做产品的商家寂寂无闻，花钱买好评的却声名在外，劣币驱逐良币，扰乱了正常市场秩序。

除了顾客吃亏、扰乱市场秩序，“刷分控评”还触碰了法律红线。反不正当竞争法规定，经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，“刷分控评”已形成对消费者的欺骗和误导，侵犯了消费者知情权与选择权。

究其根源，还是商家缺少商业道德、挑战法律底线，将“点评”视为获得短期利益的工具。虽然高流量往往会带来高收益，但如果将流量当作唯一的指挥棒，则会使整个市场变得浮躁。要构建良好的“点评生态”，还需多方努力。

就商家本身而言，应认识到点评不只是宣传平台，更是与消费者对话的平台。对顾客点赞的要继续保持，批评的则及时改正。通过点评，让经营者看到消费者的痛点、兴奋点，让打分与排名成为对商家的鼓励或鞭策，督促商家不断提升产品及服务质量。不论是过去“酒香不怕巷子深”，还是互联网时代“酒香也怕巷子深”，“酒香”始终是关键。没有质量作支撑，口碑只能是空谈。

平台是管理网上评价最直接、效率也较高的途径。“刷分控评”会影响平台的客观和中立，失去公信力的点评平台也难以长久。因此，平台应加强对入驻商家的管理，利用后台算法、识别程序等对评价真实性进行监测，对涉嫌“刷分控评”的商家，采取警告、屏蔽、降低违规账号发言权、限制交易等分级惩罚举措。此外，市场监管部门要同网信、公安等其他部门形成监管合力，创新监管方式，多方共建真实可信的“点评生态”。

(责编：罗知之、吕骞)