陈发明

原标题：雄安新区重点项目集中开工

本报石家庄2月10日讯（记者陈发明）雄安新区2022年一季度43个项目日前集中开工，总投资601亿元，主要涉及疏解项目、重大产业、公共服务、基础设施、生态建设等领域。

据了解，此次雄安新区集中开工项目中，10亿元以上项目16个，总投资达500多亿元。产业项目包括中国星网等首批央企疏解项目，中国电信、中国移动、中国联通三大产业园项目将全面进场施工。此外，产城融合项目将按照成片开发、混合开发、融合开发，加快推动产业集聚发展。公共服务项目中，启动区体育中心、大学园图书馆等重大公共服务标志性工程开工建设，将有效提升雄安新区的承载力和吸引力。

2021年，雄安新区推动大规模开发建设全面提速，累计完成投资3546亿元，城市建设“四大体系”基本成型，城市框架全面拉开。雄安新区主要负责人表示，2022年是雄安新区实现“显雏形、出形象”目标的关键之年，将聚焦启动区“主战场”，创造“雄安质量”，打造一批精品工程、示范工程、安全工程和高质量工程；刷新“雄安速度”，加快推动一批标志性疏解项目和重要功能节点项目落地见效。

(责编：罗知之、吕骞)