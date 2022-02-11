人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

雄安新区重点项目集中开工

陈发明
2022年02月11日09:22 | 来源：经济日报
小字号

原标题：雄安新区重点项目集中开工

本报石家庄2月10日讯（记者陈发明）雄安新区2022年一季度43个项目日前集中开工，总投资601亿元，主要涉及疏解项目、重大产业、公共服务、基础设施、生态建设等领域。

据了解，此次雄安新区集中开工项目中，10亿元以上项目16个，总投资达500多亿元。产业项目包括中国星网等首批央企疏解项目，中国电信、中国移动、中国联通三大产业园项目将全面进场施工。此外，产城融合项目将按照成片开发、混合开发、融合开发，加快推动产业集聚发展。公共服务项目中，启动区体育中心、大学园图书馆等重大公共服务标志性工程开工建设，将有效提升雄安新区的承载力和吸引力。

2021年，雄安新区推动大规模开发建设全面提速，累计完成投资3546亿元，城市建设“四大体系”基本成型，城市框架全面拉开。雄安新区主要负责人表示，2022年是雄安新区实现“显雏形、出形象”目标的关键之年，将聚焦启动区“主战场”，创造“雄安质量”，打造一批精品工程、示范工程、安全工程和高质量工程；刷新“雄安速度”，加快推动一批标志性疏解项目和重要功能节点项目落地见效。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：1月末社会融资规模存量320.05万亿元 同比增长10.5%
　　人民网北京2月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布了1月社会融资规模存量统计数据报告和1月社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，1月末社会融资规模存量为320.05万亿元，同比增长10.5%；1月社会融资规模增量为6.17万亿元，比上年同期多9842亿元。…
人民银行公布1月金融统计数据 M2同比增长9.8%
　　人民网北京2月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日公布的1月金融统计数据报告显示，1月末，广义货币（M2）余额243.1万亿元，同比增长9.8%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.4个百分点。此外，1月份人民币贷款增加3.98万亿元，是单月统计高点，同比多增3944亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部