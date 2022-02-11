顾阳

原标题：电力市场建设需完善顶层设计

随着新一轮电力体制改革的推进，一些深层次问题逐步凸显，需要从更高层面去统筹规划、完善顶层设计，在更大范围内实现电力资源的共享互济和优化配置。通过全国统一电力市场建设来推动能源低碳转型，也是电力行业高质量发展的内在要求。

2022年是我国开展新一轮电力体制改革的第七年。近日，国家发展改革委印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，要求加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系，并明确提出将在2025年、2030年分两个阶段推进全国统一电力市场建设。作为我国电力体制改革的核心环节之一，此次全国统一电力市场建设按下“快进键”，标志着我国电力市场化改革又迈出了关键一步。

近年来，我国电力市场体系建设得到稳步有序推进，多元主体市场竞争的格局初步形成。最显著的变化是，市场化交易电量大幅提升。有统计显示，2021年全国市场化交易电量达3.7万亿千瓦时，这一数字差不多是2015年的近7倍，特别是以山西为代表的首批电力现货试点地区，已实现了现货市场长周期的连续运行，市场在电力资源优化配置中的作用显著增强。

不过，去年下半年部分地区出现的“拉闸限电”“有序用电”现象，至今让不少人无法释怀。从表面上看，电力供应偏紧是导火索，但从根本上看，煤电价格倒挂才是主因，而煤电“顶牛”之所以长期得不到解决，原因之一就是煤价与电价之间缺乏有效的传导机制。

事实上，上述现象的出现绝非偶然。随着新一轮电力体制改革的推进，一些深层次问题逐步凸显，电力行业发展不可避免地要直面市场体系不完整、功能不完善、交易规则不统一、跨区域交易壁垒等现实矛盾。破解上述问题，必然要从更高层面去统筹规划、完善顶层设计，在更大范围内实现电力资源的共享互济和优化配置。

与此同时，随着碳达峰、碳中和目标全面融入经济社会发展的方方面面，通过全国统一电力市场建设来推动能源低碳转型，也是电力行业高质量发展的内在要求。未来，我国加快构建新能源为主体的新型电力系统，需要进一步提高风能、太阳能等清洁能源的渗透率，而我国清洁能源主要集中在“三北”地区，受区域电网负荷强度限制，其整体消纳程度不高，“弃电”现象时有发生。在此背景下，加快全国统一电力市场体系建设，有助于通过市场价格信号引导清洁能源的科学布局、高效利用，有助于调动市场各方积极参与到促进清洁能源和电力系统供需平衡中去，助力“双碳”目标实现。

从国际经验看，统一的电力市场会有效促进电力资源配置不断优化升级，在电力市场化交易规模稳步增长的基础上，将会推动市场交易走上更加规范的发展轨道，从而对电力行业整体发展形成正向作用。但也要看到，我国电力市场改革已从向欧美国家学习借鉴的初级阶段，转向了深化改革创新的探索阶段，未来改革所面对的可能不仅仅是深水区，甚至还会是无人区，对此须提前做好准备，结合我国国情，因地制宜抓创新、谋发展。

需要指出的是，电力关系国计民生，可谓牵一发而动全身，但无论电力多么重要，它归根结底仍是一种商品，仍需要遵循电力运行的客观规律和市场经济的发展规律。一方面，要在确保电网安全稳定运行的前提下，尽可能地还原其商品属性，通过发挥价格信号灯作用，形成有利于成本疏导的价格传导机制；另一方面，要打破电力行业现有的路径依赖和利益壁垒，更好地发挥其对经济社会高质量发展的支撑作用，这不仅是全国统一电力市场建设的目标指向，也将是电力体制改革的重要方向。

(责编：罗知之、吕骞)