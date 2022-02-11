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原标题：“最强大脑”畅通南北煤运大通道

国铁集团推动的电煤保供专项行动已持续4个多月。据国铁集团发布的最新消息，截至2月3日，全国363家铁路直供电厂存煤可耗天数皆达18天以上，创造历史最好成绩。

全长1813.5公里的浩吉铁路，是北煤南运的重要通道，其连接蒙陕甘宁能源“金三角”地区与鄂湘赣等华中地区，也是我国综合交通运输体系的重要组成部分。

2月8日，科技日报记者实地探访了浩吉铁路，发现这条大通道的运行有着“最强大脑”。该“大脑”依托一个由大数据、云计算、物联网、5G等平台，利用数据分析、视频监测、人工智能等信息技术，引进CTC调度列车运行控制系统、北斗系统检测、综合视频及智能分析等系统，大大提升了全线运行安全和效率。

智能综合调度系统：从调度所到站段形成浩吉铁路“大数据”

2019年9月30日，浩吉铁路智能综合调度系统投入使用，自此中国铁路西安局集团公司（以下简称西安局）实现了高质量的综合运输调度，将智能化技术与信息系统深度融合，通过计算机实现动态掌握列车状态和列车编组内容，作业效率和运输质量显著提升。“调度指挥与车站作业一体化，共用同一数据源，站内作业实现了无缝衔接。”西安局调度所信息化工程师朱斌说。

在西安局延安运营维修段综合高度大厅的屏幕上，编组列车迁入、迁出画面，包括运煤专线进出列数，煤炭装载、空车配送等信息清晰呈现。“浩吉智能综合调度系统，好比‘千里眼’，除各种配送信息，还能显示线路安全隐患，无人值守站站场概貌及设备检修人员现场作业情况，让各车站、每列车的‘仪容仪态’，一屏见分晓。”朱斌说。

目前，中国铁路西安局管内18个条件艰苦小站，均实现了自动接发车功能，在无作业人员的情况下自动实时获取CTC站内接发列车，进入了无人值守时代。

检测系统：由人工到智能的升级

浩吉铁路万吨重载列车开行后，将单趟最高发送量由0.6万吨提高至1.2万吨。靖边东站是铁路西安局管内最大的集装运输编组站，是“北煤南运”煤炭运输大通道浩吉铁路的重要转运站。

为保证“两湖一江”（湘鄂赣）地区今冬明春的电煤保供运输，延安运营维修段加大设备技术改造，在靖边东站安装货物装载状态视频监控系统和超偏载系统，把原来纯粹人工检测提升到智能化系统，让南下的煤炭列车几分钟内完成全方位体检，同时，还降低了货检员频繁上下车带来的人身安全风险。

有了人工智能相助，靖边东站煤炭列车检查作业变得更安全、更高效，途经该站的重载列车停时由25.3小时压缩至14.8小时，效率提高了41.5%。

北斗卫星系统：让17套铁路系统时间统一、正点

随着浩吉铁路越来越信息化、智慧化，如何保证万吨煤运列车运行安全正点、时间统一？秘诀就是启用了北斗卫星导航系统。

铁路时间同步系统号称铁路的“北京时间”。自浩吉线铁路时间同步系统引入北斗卫星导航系统后，为列车调度、综合视频、隧道救援、电牵远动等17套系统提供了准确可靠的时间源信号，确保铁路不同系统运行时间偏差不大于200米/秒，保证列车调度指挥统一、高效，确保北煤南运大通道铁路运输组织安全有序。

“依托北斗卫星导航系统，浩吉铁路这套时间同步系统，为铁路各系统提供准确的时间源信号，24小时不间断。在减少通信设备运行时间误差与误码的同时，大幅提升了铁路通信网络的安全性与稳定性，为万吨煤运列车安全正点运行提供优质可靠的通信网络保障。”铁路西安局通信段通信网络管理中心主任王永峰说。

(责编：罗知之、吕骞)