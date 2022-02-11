人民网北京2月11日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人高峰10日在发布会上表示，今年春节期间，我国消费市场总体运行平稳，稳中提质。由于冬奥会的带动，冰雪消费迅速升温。

高峰介绍，北京冬奥会激发冰雪消费热潮，各地冰场、雪场、冰雪主题乐园客流量大幅增长，室内冰球、滑冰、滑雪等运动蓬勃发展，攀冰岩、雪中漂流等小众活动逐渐兴起。一些电商平台数据显示，春节期间滑雪装备销售额同比增长超180%，冰上运动品类销售额同比增长超300%，冰雪景区交易额同比增长80%以上。

高峰表示，春节假期恰逢北京冬奥会，传统年节商品、国潮文创、冬奥纪念品等商品销售持续增长。智能商品、鲜花绿植、有机食品等健康类、品质化升级商品成为年货首选。春节期间，商务部重点监测出行相关的石油制品、汽车等销售同比分别增长18.2%和11.3%，有的电商平台绿色家电销售额同比增长超110%，昆明斗南花卉市场交易额同比增长超130%，海南10家离岛免税店总销售额同比增长超1.5倍。

同时，餐饮消费逐渐回暖。餐饮消费线上线下融合加快，节俭、安全成为消费主流。一些外卖平台预制菜销量同比增长3倍以上，有的大型电商平台餐饮交易额同比增长近10%。多地启动新春美食活动，推广当地特色美食。同时，各地大力提倡节约餐饮，积极推动“光盘行动”。

春节期间，近郊游、城内游、品民俗、逛展览等成为消费热点。有的大型电商省内游产品订单量占比达65%，较往年有明显的增长。城郊度假酒店深受消费者喜爱，春节期间，一些电商平台住宿交易额同比增长10%左右，有的电商平台上独栋整院民宿订单量同比增长近60%。

在生活必需品方面，各地生活必需品市场供应总体充足，品种丰富，价格总体平稳。据商务部监测，春节期间，全国百家大型农副产品批发市场粮食、鸡蛋价格均与节前一周持平，猪肉、牛肉、羊肉价格分别比节前上涨0.2%、0.4%和0.8%，30种蔬菜、6种水果平均价格分别比节前上涨3.7%和2.0%。

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