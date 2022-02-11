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商务部：网上年货节冬奥特许纪念品销售额增21倍

2022年02月11日09:30 | 来源：人民网
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人民网北京2月11日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人高峰10日在发布会上表示，为期29天的“2022全国网上年货节”期间，冰雪经济乘势而起。高峰介绍，年货节期间，冬奥特许纪念商品销售额同比增长21.2倍；滑雪装备和滑雪服销售额同比分别增长62.9%和61.2%。冰雪主题游人气高涨。年货节期间，网上滑雪门票销售额同比增长102.1%。相关电商平台冰雪旅游商品订单量同比增长超30%。

年货节期间，传统年货依旧深受欢迎。巧克力、坚果、茶叶和酒类等礼盒销售额同比分别增长66%、41.4%、23.2%和22.7%。老字号品牌商品加快拓展线上渠道，成为年货主角。同时，升级类消费快速增长。智能投影仪、智能按摩仪和65寸及以上智能电视销售额同比分别增长90.3%、34.3%和20.7%；国潮商品、博物馆文创产品、民族乐器和非遗商品销售额同比分别增长94.6%、33.7%、26.5%和16.5%；地方特色手工艺品销售额同比增长26.7%；家具销售额同比增长17.3%。

值得一提的是，此次网上年货节，绿色消费成为首选。高峰介绍，环保皮草、环保餐具、环保袋销售额同比分别增长265.9%、20.2%和17.1%；电子礼花销售额同比增长1.4倍；有机蔬菜、有机牛奶、有机大米销售额同比分别增长335.6%、78.9%和24.2%。在线餐饮销售额同比增长28.5%，其中，到店和外卖销售额同比分别增长48.3%和22.6%。相关电商平台外卖数据显示，春节期间，提供年夜饭的外卖商家同比增长2倍，年夜饭菜品销量同比增长1.4倍。

据悉，“2022全国网上年货节”是由商务部会同中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局、中国消费者协会共同指导电商及相关企业举办。根据各地配套活动方案，辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广西、云南、青岛、厦门等9地作为分会场。时间从2022年1月10日（腊月初八）至2月7日（正月初七）。

(责编：赵竹青、吕骞)

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