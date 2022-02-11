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两部门将派联合调研组开展铁矿石市场监管调研

2022年02月11日15:06 | 来源：人民网
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人民网北京2月11日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，针对近期铁矿石价格出现异动等有关情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。

调研组将重点了解近期铁矿石库存变化及有关企业参与铁矿石期现货交易情况，听取有关方面对加强期现货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、恶意炒作的意见建议。

据了解，国家发展改革委政研室1月30日曾发文指出，有关方面分析认为当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。

国家发展改革委、市场监管总局表示，高度关注铁矿石等大宗商品价格变化，将持续密切关注市场运行和价格走势，进一步采取有效措施，切实维护市场正常秩序。

(责编：申佳平、吕骞)

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