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国家外汇管理局：2021年我国经常账户顺差20348亿元

2022年02月11日17:01 | 来源：人民网
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人民网北京2月11日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局今日公布的2021年四季度及全年我国国际收支平衡表初步数显示，2021年四季度，我国经常账户顺差7636亿元。2021年，我国经常账户顺差20348亿元。

2021年四季度，我国经常账户顺差7636亿元，其中，货物贸易顺差11526亿元，服务贸易逆差971亿元，初次收入逆差3324亿元，二次收入顺差404亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差2611亿元，储备资产增加2708亿元。

2021年，我国经常账户顺差20348亿元，其中，货物贸易顺差35736亿元，服务贸易逆差6303亿元，初次收入逆差10152亿元，二次收入顺差1067亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差13231亿元，储备资产增加12175亿元。

按美元计值，2021年四季度我国经常账户顺差1194亿美元，2021年我国经常账户顺差3157亿美元；按SDR计值，2021年四季度我国经常账户顺差849亿SDR，2021年我国经常账户顺差2222亿SDR。

(责编：罗知之、吕骞)

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