2月11日，据海信方面消息，在刚刚结束的一月份，海信海外空调销售收入同比增长79%，正式打响了2022年的第一枪。

据海信方面介绍，这一“开门红”的成绩关键在于海信空调的产品力。在空调领域，海信技术积累深厚，于1997年推出变频空调，并于 2008年推出新风产品。此后的十余年间，海信新风空调技术不断迭代，并且牵头制定了中国家用空调领域新风空调行业标准。今年1月，国家市场监管总局公布的空调行业企业标准“领跑者”名单中，有8家空调行业知名企业榜上有名，总计13份标准上榜，而海信系企业标准就有6项，超过行业一半，充分体现出海信在空调领域的技术优势。

2021年，海信空调全球化战略迈出关键性一步。为满足海外市场对空调产品的增长需求，海信空调先后在泰国落地三条产线。与此同时，海信白电出海进一步提速。2021年3月，海信墨西哥智能家电产业园已正式投建，这是海信在墨西哥的第二家工厂，主要面向墨西哥、美国和加拿大市场，生产冰箱、洗衣机、烤箱和空调等家电产品。

(责编：董童、李源)